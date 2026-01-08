¿Quién es Jessica Bustos y Xuxo Dom, que sostienen demanda contra La Cotorrisa?

El nombre de Jessica Bustos se volvió tendencia luego de darse a conocer que presentó una demanda legal contra Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores del popular podcast La Cotorrisa, uno de los más escuchados en México. El caso ha generado conversación en redes sociales y medios de comunicación debido a la relevancia pública de los involucrados.

Ricardo Pérez y Slobotzky no han sido declarados culpables y el proceso legal continúa./ IG

De acuerdo con la información disponible, Jessica Bustos es una mujer que acusa a los comediantes de la difusión de contenido íntimo sin su consentimiento, situación que derivó en un proceso legal. La denuncia se da en un contexto donde el uso de material privado en plataformas digitales ha sido motivo de múltiples controversias y debates legales.

La demandante sostiene que el material fue utilizado sin autorización y que ello tuvo consecuencias personales y emocionales. A raíz de esto, decidió recurrir a las instancias legales correspondientes para que el caso fuera investigado conforme a la ley.

El tema tomó mayor relevancia debido a la popularidad de Ricardo Pérez y Slobotzky, quienes cuentan con millones de seguidores y una amplia presencia en redes sociales, así como en plataformas de streaming y eventos en vivo.

Jessica Bustos presentó una demanda contra Ricardo Pérez y Slobotzky, integrantes del podcast La Cotorrisa./ RS

¿Qué se sabe del proceso legal contra los integrantes de La Cotorrisa?

Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva ni se ha informado públicamente sobre sanciones en contra de los comediantes. El proceso legal sigue su curso y las autoridades serán las encargadas de determinar si existió alguna responsabilidad penal o civil.

Por su parte, Ricardo Pérez y Slobotzky no han sido declarados culpables, y cualquier señalamiento se mantiene en el terreno de lo legalmente presunto. El caso ha abierto una discusión más amplia sobre los límites del humor, la privacidad y la responsabilidad que tienen las figuras públicas en el manejo de contenidos sensibles.

El caso está relacionado con la presunta difusión de contenido sin consentimiento./ IG

Especialistas han señalado que este tipo de casos refuerzan la importancia de respetar el consentimiento y los derechos digitales, especialmente en un entorno donde la viralización puede amplificar el impacto de cualquier acción.

Mientras tanto, la identidad de Jessica Bustos ha sido abordada principalmente desde el contexto del caso legal, sin que se conozcan mayores detalles públicos sobre su vida personal, con el fin de respetar su privacidad.