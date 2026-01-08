Mazatlán anunció la salida de Roberto Meraz; jugador con más juegos en la historia del club

A unos días de que arranque la Liga MX, los equipos cierran sus filas para afrontar el torneo premundialista, sin embargo no todo son buena noticia, pues varios clubes se despiden de grandes jugadores de su plantel, ejemplo de ello los cañoneros de Mazatlán, quienes anunciaron la salida de Roberto Meraz, jugador con más juegos en la historia del club.

Último juego de Meraz con Mazatlán | IMAGO7

¿Cómo fue la salida de Meraz?

El mediocampista originario de Culiacán Sinaloa, juega de mediocampista y tras casi seis años con el morado del equipo cañonero deja la ‘batuta’ de histórico y formará parte del Atlético de San Luis.

Mera disputó desde 2020 hasta el Apertura 2025 un total de 129 partidos con la playera de Mazatlán, aportando seis goles y dos asistencias, ademá de ser el jugador con más partidos en la historia del club.

A través de un comunicado, el Mazatlán confirmó la salida de su mediocampista de 26 años, agradeciendo el apoyo y entrega que este le dio al club en los últimos torneos, además de desearle suerte.

“Roberto Meraz concluye su etapa como jugador de nuestra institución de cara al torneo Clausura 2026 de Liga MX. Roberto se integró al club desde su llegada en 2020, volviéndose parte de los cañoneros fundadores”, escribió la cuenta de Mazatlán.

@MazatlanFC

Se va el referente

Ante la próxima salida del club del nivel profesional en México, el club reconoció el paso del mediocampista como el futbolista con mayor cantidad de partidos en la historia del club, siendo uno de los referentes del equipo desde la llegada del equipo a la Liga MX.

“El sinaloense disputó más de 100 partidos defendiendo nuestros colores con entrega, carácter y profesionalismo, siendo el segundo jugador con más encuentros en la historia de la institución, volviéndose una pieza importante del equipo y un referente dentro y fuera del terreno de juego”, se lee en el comunicado.