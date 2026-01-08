¡Oficial! Pumas presenta a Robert Morales como refuerzo para el Clausura

A pocos días del arranque del torneo Clausura 2026, los Pumas de la UNAM finalmente anunciaron de manera oficial la incorporación de Robert Morales. El delantero paraguayo llega como su quinto refuerzo del mercado de invierno.

El atacante sudamericano llega procedente del Toluca. Cabe destacar que, hasta hace un par de días todo parecía indicar que su destino sería el futbol brasileño, específicamente el Inter de Porto Alegre. Sin embargo, ayer se anunció que Pumas había llegado a un acuerdo para poder contratar a Morales en un préstamo por un año con opción a compra.

Es nuevo jugador de Pumas | IMAGO7

Hoy, los universitarios compartieron la llegada oficial del delantero. A través de sus redes sociales, el equipo compartió un mensaje dándole la bienvenida al futbolista, así como imágenes del jugador firmando su nuevo contrato y vistiendo por primera vez, el jersey azul y oro.

"El presidente del Club Universidad Nacional, Dr. Luis Raúl González, le da la bienvenida a nuestro quinto refuerzo, Robert Morales, en las instalaciones de Cantera, donde ya plasmó su firma para incorporarse al equipo previo al arranque del torneo", publicó el club en sus redes sociales.

Presentaron al delantero | x

Este movimiento responde a una necesidad ofensiva urgente del equipo dirigido por Efraín Juárez. Durante el torneo anterior, las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías dejaron a los auriazules sin opciones claras en la delantera. Con la llegada de Morales, Pumas suma un elemento que no solo aporta experiencia en el área, sino que también representa una competencia directa en la posición de centro delantero.

El apodado "La Pantera", disputó 20 partidos con Toluca durante el último torneo, aunque solo en el 35% de ellos fue titular. A pesar del tiempo limitado en cancha, sumó tres goles y tres asistencias. Su deseo por tener mayor protagonismo lo llevó a buscar nuevos horizontes, y con los Pumas encuentra una oportunidad ideal para relanzar su carrera.

Llega con seis colaboraciones de gol | IMAGO7

En total, Morales ha jugado 154 partidos como profesional a nivel de clubes, registrando 43 goles y 14 asistencias. Su mejor etapa la vivió con Cerro Porteño de Paraguay, donde logró 30 anotaciones y seis asistencias, consolidándose como uno de los delanteros más prometedores de su país.

Con esta incorporación, Pumas completa, por ahora, una lista de cinco altas en el actual mercado de fichajes. Antes de Morales, el club ya había sumado a César Garza, Juninho Vieira, Antonio Leone y Jordan Carrillo, en lo que parece una renovación importante para encarar con fuerza el nuevo campeonato.