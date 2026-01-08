América irá por un refuerzo más de cara al Clausura 2026

América no ha cerrado su plantel y busca un refuerzo más para el Clausura 2026. André Jardine, director técnico de las Águilas, afirmó que el equipo está en busca de sumar un elemento más para este semestre en el que afrontarán Liga MX y CONCACAF Champions Cup. De igual manera, dejó en claro que esto se arreglará en los próximos días.

Previo al inicio del torneo en el que América enfrentará a Xolos de Tijuana, el estratega reveló que las Águilas aún buscan un refuerzo más. Aunque no dijo qué posición buscan, sí hizo énfasis que la directiva lleva semanas encargándose en dicha llegada y muy pronto podría haber novedades al respecto. “Recuerden las dos llegadas recientes que nos dan más cuerpo a nivel de elenco".

Dourado es uno de los refuerzos de América | X: @ClubAmerica

"Nos falta un movimiento importante, pero dentro del club estamos conscientes que nos falta un refuerzo importante en una posición específica. Desde las vacaciones el club sigue tratando de ver las opciones, pero las sensaciones son que el elenco es muy fuerte. Es muy importante recuperar a Henry y a todos los que no estuvieron en momentos importantes el torneo pasado y aún así siento que nos falta una pieza más. Este movimiento va a ser en los próximos días”, comentó el brasileño.

Cabe recordar que para este semestre, América ya se reforzó en el mediocampo con Rodrigo Dourado, en la defensa con Aaron Mejía y en la portería con Fernando Tapia. Por lo tanto, la única posición en la que aún no suman un elemento nuevo es en la delantera, por lo que el movimiento podría ir por esa zona.

Aunado a esto, el estratega habló sobre los refuerzos que han llegado a las Águilas. Sobre la ausencia de ‘bombazos’ en Coapa, André Jardine mencionó que sabe la expectativa de la gente por querer más jugadores de renombre, pero dejó en claro que él prefiere un equipo que juegue bien colectivamente por encima de las individualidades. Incluso, puso de ejemplo al París Saint Germain cuando tenía en ataque a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr.

Fernando Tapia también es refuerzo de las Águilas | X: @ClubAmerica

“Entendemos la expectativa de la gente, quieren jugadores con más nombre, pero el futbol viene dando demostraciones importantes en el mundo como el del PSG que tenía a los tres mejores jugadores del mundo y no lograron sus objetivos. Increíblemente cuando ya no están los tres, hoy son el mejor equipo del mundo, ganando todos los títulos. El futbol es raro y un equipo tiene más peso que las individualidades”, agregó.

Por otro lado, Jardine también habló sobre las salidas o descartes que ha tenido el club. Tras haber dicho que el ciclo de Igor Lichnovsky está cerrado, aunado a que Javairo Dilrosun no entra en planes y otros casos, el brasileño mencionó que no ha sido fácil abordar ese tema a la hora de que salga un futbolista.

“Es la peor parte del futbol. Soy un entrenador que busca acercarse a las personas y es imposible no crear vínculos, aún más cuando tienes este histórico reciente de conquistas. El futbol es un negocio, donde todos aquí somos contratados por un club que nos deja muy claros sus objetivos y debemos de ser más profesionales que amigos. Debemos de tener claro de que si no rendimos todos, en algún momento nos corren, los jugadores saben esto”, sentenció.