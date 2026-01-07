Henry Martín: Su historial de lesiones que lo ha marginado en América desde 2025

Henry Martín se perderá la Jornada 1 del Clausura 2026 con América debido a una lesión muscular, situación que condicionó su disponibilidad en el arranque del torneo ante Xolos. Su ausencia ya ha sido algo común desde el año anterior, pues en 2025, el delantero mexicano se perdió más de la mitad de los partidos de las Águilas y sus contribuciones de gol durante los últimos 12 meses fueron nulas.

Henry Martín se vuelve a lesionar | IMAGO7

A lo largo de 2025, el capitán azulcrema enfrentó distintos problemas físicos que limitaron su presencia en cancha. En mayo presentó un desgarre en el muslo que lo dejó fuera de varios compromisos del Clausura, mientras que en agosto sufrió una sobrecarga muscular que frenó su ritmo de competencia rumbo al Apertura. Un mes después, en septiembre, un esguince de rodilla volvió a sacarlo de circulación, lo que provocó que su participación en el segundo semestre fuera reducida y con poca continuidad.

En el Clausura 2025, América disputó 23 partidos oficiales, lo que representó un total de 2,070 minutos posibles. En ese torneo, Henry Martín solo participó en 13 encuentros y acumuló 847 minutos, cifra que reflejó una presencia intermitente dentro del once titular.

Con esto, Henry Martín apenas logró registrar cinco aportaciones ofensivas durante el Clausura 2025. El atacante cerró el torneo con dos goles y tres asistencias, dentro de un equipo que alcanzó 38 anotaciones colectivas en esa competencia, por lo que no se estuvo presente ni en el 20% del total de goles de las Águilas.

Para el Apertura 2025, la actividad del delantero se redujo de forma considerable. América jugó 19 partidos, con 1,710 minutos posibles, pero Henry Martín solo tuvo acción en cuatro encuentros y sumó 117 minutos en cancha. En ese lapso no registró goles ni asistencias, situación que coincidió con la sobrecarga muscular y el posterior esguince de rodilla que limitaron su regreso a la competencia.

Henry se pierde el debut en el Clausura 2026 | IMAGO7

La situación también se reflejó en los torneos internacionales. En la CONCACAF Champions Cup 2025, América disputó cuatro partidos, equivalentes a 360 minutos posibles. Henry Martín participó en dos encuentros y acumuló 165 minutos, sin contribuciones directas de gol. Además, no estuvo disponible para las Semifinales ante Cruz Azul, serie en la que el conjunto azulcrema quedó eliminado del certamen.

En la Leagues Cup, el atacante tuvo mayor presencia en cuanto a minutos. América disputó tres partidos, con 180 minutos posibles, y Henry Martín acumuló 120 minutos repartidos en esos encuentros. Aun con participación en los tres duelos, no logró registrar goles ni asistencias durante el torneo binacional.

En el balance general de 2025, América disputó 49 partidos oficiales entre liga y competencias internacionales, con un total de 4,320 minutos posibles. Henry Martín acumuló 1,249 minutos en ese periodo, cifra que evidenció una disponibilidad reducida en comparación con el calendario completo del equipo. Las lesiones influyeron de forma directa en su carga de juego y en la continuidad de su participación.

Otro aspecto que marcó el año fue el cambio de dorsal. De cara al Apertura 2025, Henry Martín adoptó el número ‘9’, etapa en la que únicamente registró 117 minutos oficiales y no logró anotar. Ese periodo coincidió con el tramo de mayor afectación física del delantero, lo que limitó su oportunidad de consolidarse con ese número en la espalda.

Con el Clausura 2026 a dos días de iniciar, América no contará con su delantero y líder para la primera Jornada, a la espera de su recuperación muscular. Dicho lugar en esta primera fecha podría ser tomado por José Raúl Zúñiga o Rodrigo Aguirre.

PARTIDOS DE AMÉRICA EN 2025

Clausura 2025

Partidos jugados: 23

Minutos posibles: 2,070

Goles: 38

Partidos jugados: 19

Minutos posibles: 1,710

Goles: 35

Partidos jugados: 3

Minutos posibles: 180

Partidos jugados: 4

Minutos posibles: 360

PARTIDOS DE HENRY MARTÍN EN 2025