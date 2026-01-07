¡Dura baja para el América! Henry Martín no estará disponible para el duelo ante Tijuana

El conjunto de las Águilas del América inicia el año con noticias poco alentadoras respecto a la salud de su capitán. El delantero Henry Martín quedó fuera de la convocatoria para el arranque del torneo Clausura 2026 tras presentar nuevas complicaciones físicas. Esta ausencia representa un golpe duro para el esquema ofensivo que planea utilizar el director técnico André Jardine.

Con América | IMAGO7

¿Qué le pasó a Henry Martín?

De acuerdo con información de TUDN, el delantero mexicano no realizará el viaje con el resto del equipo debido a problemas musculares, por lo que André Jardine tendrá una opción menos para el duelo ante Tijuana.

La situación médica del atacante yucateco preocupa a la directiva debido a la recurrencia de sus molestias durante los últimos meses. El último año resultó ser un periodo sumamente complicado para el goleador nacional dentro de la institución azulcrema. Las lesiones impidieron que el futbolista mantuviera el ritmo de competencia necesario para brillar en el máximo circuito del futbol.

Durante el torneo Apertura 2025, el capitán americanista apenas pudo participar en cuatro compromisos con una productividad nula frente al arco. Los registros indican que solo acumuló 111 minutos de juego, una cifra muy lejana a sus estándares habituales de rendimiento.

Festejo | IMAGO7

La última aparición oficial del delantero ocurrió durante la fase de Cuartos de Final en el duelo de Vuelta contra Monterrey. En aquel encuentro, el artillero solo pudo disputar seis minutos antes de que el equipo sufriera la eliminación definitiva del certamen.

Los problemas musculares persisten y obligan al cuerpo médico a tomar precauciones extremas para evitar una ruptura mayor en la zona afectada. La prioridad para el club es recuperar la mejor versión física de su referente de área.

América comienza su camino en el Clausura 2026

Los Xolos de Tijuana serán el primer obstáculo para el cuadro capitalino en este nuevo semestre que comienza el próximo viernes. André Jardine deberá buscar alternativas dentro de su plantilla para suplir la jerarquía y el olfato goleador de Martín.

Finalmente, el América arranca este Clausura 2026 con la misión de revertir la imagen dejada en la liguilla del torneo anterior. La baja de Henry Martín se suma a una lista de inconvenientes que el cuerpo técnico debe resolver con prontitud y eficacia.