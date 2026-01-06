Rodrigo Dourado muestra su emoción al compartir vestidor con Álvaro Fidalgo

Tras quedar eliminados en los Cuartos de Final y firmar un 2025 para el olvido, América necesitaba urgentemente un cambio y para ello han decidido fichar a Rodrigo Dourado, procedente de Atlético de San Luis. El volante brasileño llega como el refuerzo estrella del equipo para el Clausura 2026, con miras a ayudar a las Águilas a volver a pelar por el título.

En su llegada a Coapa, el futbolista sudamericano no tardó en elogiar a sus compañeros, aunque tuvo una mención honorífica para Álvaro Fidalgo. En una reciente entrevista, el ex de San Luis aseguró su ilusión de ponder jugar a lado del español, así como de poder compartir vestidor con otros jugadores.

Es nuevo jugador de América | IMAGO7

Su ilusión de jugar en América

Dourado no tardó en recordar que ya tuvo la oportunidad de compartir el terreno de juego con Fidalgo. Para el brasileño poder volver a jugar con el canterano de Real Madrid será un 'placer'. Además, destacó a otros de los mediocampistas del equipo.

"Para mí, en México Fidalgo es un jugador impresionante, cuando jugué en All Star, tuve cuatro o cinco días entrenando juntos siempre fue un crack, será un placer jugar a su lado, pero con Jonathan también es un crack mundial tiene una gran historia, pero con otros jugadores como Chiquito, Guti, los extremos, Max, Brian, son grandes jugadores y es más fácil jugar”, comentó para TUDN

Recordó jugar junto con Fidalgo | MEXSPORT

Más allá de poder compartido vestidor con algunos vestidores, el nuevo futbolista azulcrema aseguró que llega con mucha ilusión de poder jugar en América y, aunque reconoce la presión de dar su mejor nivel, está listo para ayudar al equipo.

“Estaba muy ansioso para firmar el contrato, de vestir la playera de Club América, esta era las más grande ansiedad que tenía y después es disfrutar, me gusta estar en la cancha, me gusta jugar con grandes jugadores, sé de la presión que hay, pero como te decía antes, estoy preparado”.