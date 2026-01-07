América sorprende y anuncia inesperado fichaje proveniente de Xolos

En un movimiento tomó por sorpresa a propios y extraños, el Club América hizo oficial la incorporación de su tercer refuerzo de cara al torneo Clausura 2026. Se trata del mexicano Aarón Mejía, quien llega procedente de los Xolos de Tijuana para sumarse al nido de Coapa bajo un perfil bajo que ha generado opiniones divididas entre la afición azulcrema.

América anuncia a Aarón Mejía | X: @ClubAmerica

¿Quién es Aarón Mejía y cuál es su trayectoria?

Aarón Mejía es un futbolista de 24 años que se desempeña principalmente como lateral derecho. Su formación se dio íntegramente en las fuerzas básicas de Tijuana, aunque tuvo que foguearse en la Liga de Expansión con los Dorados de Sinaloa antes de recibir una oportunidad definitiva en el máximo circuito.

En las últimas temporadas, Mejía logró consolidarse como una pieza de recambio constante en la frontera; sin embargo, sus números recientes son discretos. Durante el pasado Apertura 2025, el defensor apenas sumó 228 minutos en la cancha, participando en solo seis encuentros con el conjunto canino.

Aaron Mejía deja a Xolos de Tijuana | IMAGO7

Competencia directa para Kevin Álvarez

El arribo de Mejía responde a una necesidad específica del cuerpo técnico: fortalecer una banda derecha que ha sido objeto de críticas constantes. El defensor llega con la misión de ser la competencia interna de Kevin Álvarez, quien tras varios torneos en la institución no ha logrado recuperar la regularidad y el nivel que lo llevaron a ser seleccionado nacional.

A pesar de no contar con el cartel mediático de otros fichajes históricos del club, la directiva apuesta por un jugador joven, de condiciones físicas sólidas y con hambre de trascender en un escenario de máxima presión.

Aarón Mejía con Xolos durante el Apertura 2025 | IMAGO7

El fichaje ha causado revuelo debido a la poca actividad que Mejía tuvo el semestre pasado y el bajo perfil con el que llega a una posición que tanta falta hacía reforzar en las Águilas.