América confirma llegada de Fernando Tapia de cara al Clausura 2026

A días de que arranque el Clausura 2026, América hizo oficial la llegada de Fernando Tapia como nuevo refuerzo para la portería. A través de sus redes sociales, la institución azulcrema anunció el regreso del canterano, quien se integrará al plantel esta misma semana tras concluir su etapa con Tigres.

La directiva de las Águilas confirmó así un movimiento que forma parte de la planeación del equipo rumbo al primer semestre del año, en el cual disputarán tanto el Clausura 2026 de Liga MX, así como la CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, también está marcado por la cercanía de la Copa del Mundo 2026.

Con este anuncio, las Águilas comenzaron a ensanchar su plantel ante un calendario que contempla posibles ausencias de seleccionados nacionales en la recta final del campeonato, especialmente en la Liguilla.

Tapia es una de las más recientes incorporaciones de América | IMAGO 7

Fernando Tapia vuelve a Coapa luego de que el club adquiriera la totalidad de sus derechos federativos. América poseía el 60 por ciento de su carta y cerró la compra del 40 por ciento restante que pertenecía a Tigres, lo que permitió concretar su incorporación de manera definitiva para el Clausura 2026.

El club destacó el regreso del arquero formado en sus fuerzas básicas, quien fue campeón en categorías Sub-17 y Sub-20 durante su primera etapa como americanista. Con este movimiento, la institución reforzó una posición estratégica de cara a un torneo que exigirá profundidad en el plantel.

La llegada de Tapia responde a un contexto particular en la portería del América. Luis Ángel Malagón se mantendrá como el guardameta titular, aunque su presencia con la Selección Mexicana en la preparación rumbo al Mundial de 2026 lo perfila para ausentarse del equipo en la parte final del Clausura.

Tapia estuvo en las fuerzas básicas de las Águilas | MEXSPORT

Aunque la Liguilla del torneo y el arranque de la Copa del Mundo no coincidirán en fechas, la concentración previa del Tricolor provocará la baja temporal de varios futbolistas. En ese escenario, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine buscó alternativas que ofrecieran certeza bajo los tres postes.

Con Tapia ya anunciado, América contará en el Clausura 2026 con Malagón como primer portero, Rodolfo Cota como una de las opciones de experiencia y el propio Tapia como una alternativa formada en casa. El club aseguró así una rotación definida para afrontar las distintas etapas del campeonato.

Durante su paso por Tigres, Fernando Tapia tuvo participación limitada en el primer equipo y actividad constante con la categoría Sub-20, además de ocupar el rol de suplente de Nahuel Guzmán. Ahora, en su regreso oficial al América, el arquero buscará consolidarse y competir por un lugar dentro del proyecto azulcrema para el torneo que está por iniciar.