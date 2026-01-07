Rodrigo Dourado confiesa su deseo de años: "Llegar al América siempre fue un objetivo"

El objetivo siempre fue Coapa. Hasta el momento el Club América solo ha hecho un fichaje de cara al Clausura 2026, sin embargo, Rodrigo Dourado ya ilusiona a la afición azulcrema, pues ademas de su capacidad dentro del campo, fuera de él se ha expresado de gran manera del club y demuestra que siempre quiso vestir la camiseta de las Águilas.

Rodrigo Dourado rompió el silencio y en entrevista para TUDN, habló sobre lo que significa su fichaje por el Club América. El mediocampista brasileño fue honesto al admitir que, desde su desembarco en la Liga MX en 2022, su meta final siempre fue aterrizar en el Nido de Coapa.

Dourado ya entrena con América | X: @ClubAmerica

El club más grande como meta final

Dourado reconoció que su paso por el Atlético de San Luis fue fundamental en su carrera, pero que la ambición de vestir la camiseta americanista estuvo presente desde el primer día.

"Cuando llegué a México tenía el sueño de venir a San Luis para lograr cosas grandes y América es el club más grande que hay. Llegar a América siempre fue un objetivo", reveló el futbolista, dejando claro que su llegada no es una coincidencia, sino la culminación de un plan personal.

El significado real del dorsal 17

Sobre la elección de su número, el cual generó diversas teorías entre la afición que lo vinculaban con la leyenda de Zague, el brasileño explicó que se trata de un motivo profundamente personal y familiar, aunque con un guiño a la ambición del club.

"Lo del 17 es porque mi cumpleaños es en 17, mi hija es del día 1 y mi hijo del 7, juntos es 17. Pero cuando decidí ese número también fue pensado en la 17, ya es mi objetivo que está en la cabeza todos los días", afirmó en referencia a la búsqueda de un nuevo título de liga para la institución.

Dourado usará el dorsal 17 | X: @ClubAmerica

La negociación definitiva en 2026

Dourado también puso fin a los rumores que lo colocaban en el radar americanista en mercados de fichajes anteriores. El jugador aclaró que, a pesar de su cercanía con André Jardine, las ofertas formales no se materializaron hasta este año.

"No, de forma oficial no, solo pláticas, platicaba mucho con Jardine, con su cuerpo técnico, pero oficial con la directiva no, ahora fue la primera vez. Tardó unos días, estaba entrenando con San Luis, pero pensando en la posibilidad de venir al más grande y gracias a Dios se dio", concluyó.