¡Oficial! Rodrigo Dourado es nuevo jugador del América

El Club América ha concretado uno de los movimientos más esperados del mercado de transferencias invernal. La directiva azulcrema finalizó exitosamente las negociaciones para incorporar a Rodrigo Dourado como su nuevo refuerzo estelar.

En partido | IMAGO7

André Jardine pidió a Dourado

La llegada del brasileño responde a una petición expresa del director técnico André Jardine para su plantel. Ambos compatriotas volverán a trabajar juntos en busca de los objetivos más altos en el futbol nacional. La confianza del estratega en las capacidades de Dourado fue clave para agilizar los trámites de su contratación.

El mediocampista posee una trayectoria destacada que promete aportar equilibrio y salida clara al conjunto de Coapa. Su capacidad para recuperar balones y distribuir con precisión será fundamental en el esquema ofensivo del equipo. Los seguidores del club esperan que su adaptación al entorno capitalino ocurra de manera veloz y efectiva.

Las instalaciones de Nido de Coapa recibieron al nuevo integrante para realizar las pruebas físicas y médicas correspondientes. Una vez superados los protocolos, el jugador se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico.

Festejo | IMAGO7

El futbol mexicano recibe a un elemento con experiencia internacional que elevará el nivel competitivo de la plantilla actual. La directiva hizo un esfuerzo importante para cerrar el trato con su club de procedencia en términos favorables.

Rodrigo Dourado conoce bien el estilo de juego que pretende implementar Jardine en cada compromiso oficial. Su presencia en la zona de máquinas permitirá que los volantes creativos tengan mayor libertad para atacar al rival.

Reacción de la afición

La afición azulcrema manifestó su entusiasmo a través de las redes sociales tras el anuncio del club hoy. Se espera que el debut del refuerzo brasileño ocurra en las próximas jornadas si el ritmo físico lo permite.

Cada pieza nueva busca encajar en un sistema que prioriza la posesión y el control del esférico siempre. El camino hacia el título cuenta ahora con un nuevo guardián en la mitad de la cancha.