'Calma, calma': Cristiano Ronaldo aparece firmando autógrafos a fanáticos y recrea icónica celebración

Con el nuevo año también hay nuevo Cristino Ronaldo, sin embargo, hay cosas que nunca cambian, pues el ídolo lusitano se mostró muy atento a sus fans, haciendo el icónico movimiento con las manos de ‘calma, calma’, para posteriormente firmar un par de autógrafos en el hotel de concentración del Al-Nassr, previo al duelo correspondiente a la Primera División de Arabia.

@Cristiano

Ídolo del mundo

En un video publicado en la redes sociales, se puede apreciar al capitán de la Selección de Portugal llegar al hotel de concentración, en este, se pude ver a múltiples fanático esperara al Bicho para una foto o una firma.

CR7 en Arabia I @Cristiano

A su llegada y tras ver a la multitud, CR7, pidió calma tal y como lo hizo alguna vez en un festejo tras anotarle al Barcelona en un partido de la Liga de España, por lo que las imágenes se volvieron virales y emocionaron a más de uno.

En las imágenes también se puede notar que Cristiano se dio tiempo para atender a todos y cada uno de los presentes; el Comandante firmó playeras del Al-Nassr, Portugal y del Real Madrid.

¿Rumbo a una última misión?

Cristiano Ronaldo afronta el que según los rumores podría ser el último año de su carrera, pues el cuatro veces ganador del Balón de Oro, podría haber comenzado a pensar en un retiro tras el final de la Copa del Mundo de 2026, aunque por ahora todo son rumores.

En el actual torneo, el Al-Nassr y CR7 se encuentran en la primera posición de la Primera División de Arabia Saudita. Por su parte, Ronaldo actualmente también es líder en la rama de goleadores, contando con 13 anotaciones, mismos goles que su compatriota Joao Félix.

Equipo de Al-Nassr I AP

El próximo compromiso del equipo del actual campeón de la UEFA Nations League y su club será el viernes 2 de enero, en el duelo correspondiente a la Jornada 12, ante el Al-Ahli Saudi.