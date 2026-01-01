Rafael Durán se convierte en el primer mexicano en marcar gol en el 2026

Con el 2026 arrancando en la otra parte del mundo, el balompié mexicano ya tiene a su primer rompe redes mundial. Rafael Durán, canterano de Tigres y actual jugador del Macarthur FC de la A-League de Australia, marcó el único gol contra el WS Wanderers y convirtiéndose el primer mexicano que marca en el año.

¿Cómo fue el gol de Durán?

En el duelo correspondiente a la Jornada 11, el cuarto lugar y el 11 se vieron las caras en el duelo inaugural del 2026, mismo que terminó con un 1-0 a favor del local, con un único gol de Duran.

El canterano felino y ex jugador de los Potros de Hierro del Atlante, encaró a los defensas del contrario, entrando desde el costado izquierdo al área chica del arquero, Rafel disparó de pierna derecha en los linderos del área, colgando el balón en el ángulo superior izquierdo.

Tras la anotación que se convirtió en tres puntos, el equipo del mexicano se metió de lleno en la pelea por el liderato del torneo, acercándose a únicamente dos unidades del equipo líder, Auckland.

¿Quién es Rafael Durán?

El jugador originario de Jalisco debutó en el equipo de Lobos BUAP cuando tuvieron su breve paso en Liga MX. Sin embargo, la formación del mexicano de 28 años fue en el equipo de Tigres.

Además de los lobos, Durán también vistió los colores de Leones negros, Venados, Mineros de Zacatecas, Pumas Tabasco, hasta llegar al Atlante, club donde vivió sus mejores momentos en el balompié nacional.

Con el ‘Equipo del Pueblo’, el atacante se convirtió en campeón, siendo uno de los referentes del equipo y haciendo que el Puebla se hiciera de sus servicios por un breve periodo hasta su llegada al futbol de Oceanía.