Sergio Ramos apunta a llegar al Sevilla, con nuevo puesto, tras salida de Rayados

No hay nada definido sobre el futuro de Sergio Ramos tras su salida de los Rayados del Monterrey; sin embargo, todo apunta a que el camero retornará al Sevilla aunque no sería como jugador debido a una posible venta del equipo que fue frenada.

Según revela muchodeporte.com la ‘due diligence’ que estab interesado en conocer la situación económica del club habría detenido las negociaciones y esto habría tomado otro rumbo en encajaría el veterano defensor.

Sergio Ramos en Liga MX l IMAGO7

En la acción alternativa aparecen Antonio Lappí y Fede Quintero quienes tienen el interés para hacer la compra y con ello el equipo se mantendría en manos de sevillistas, es aquí en donde, dicha información revelada, aparecería Sergio Ramos como un inversor.

¿Cómo fue su paso en Rayados?

El exjugador de Real Madrid llegó al equipo a principios del 2025, como uno de los fichajes bomba más importantes en la historia de la Liga MX. El cartel de Sergio Ramos no necesitó presentación, pues llegó como un multicampeón de Champions League, Campeón del Mundo y leyenda ibérica.

El primer gol de Sergio Ramos llegó casi de inmediato y su primera víctima fue Santos Laguna. Su compañero de nombre y nacionalidad, Sergio Canales, le mandó un centro en aquella ocasión y con el sello de la casa anotó su primer tanto en la Liga MX.

Ramos l IMAGO7

El central español estuvo en más de 30 partidos con La Pandilla, en los que anotó en ocho ocasiones sin ninguna asistencia. Pese a que su velocidad no es la misma, Ramos tuvo una gran actuación en la zona baja en distintos juegos, con una gran cantidad de duelos individuales ganados.

Sergio Ramos tuvo grandes actuaciones en el balompié mexicano, pero una de sus más grandes fue en un certamen internacional. En el Mundial de Clubes, el canterano del Sevilla anotó un gol ante el Inter de Milán, en un partido que terminó en empate.

Liga MX l IMAGO7

Una emotiva despedida

Sergio Ramos dejó un extenso mensaje de despedida con una frase que resonó con la pasión mexicana, dejando claro que, aunque la vida sigue, el afecto por el país permanecerá: "Os deseo siempre lo mejor, gracias México y ¡Viva México, cabrones!"

