El equipo regiomontano empieza a reforzarse de cara a la próxima campaña

Rayados de Monterrey quedó eliminado en las Semifinales del Apertura 2025, cerrando un torneo que dejó sensaciones encontradas en la afición albiazul. Tras quedarse a un paso de la final, la directiva regiomontana ya pasó la página y comenzó a planear el siguiente certamen, con movimientos importantes tanto en bajas como en posibles refuerzos. La primera salida confirmada es la de Sergio Ramos, quien ya se despidió oficialmente de la institución. El defensor español puso punto final a su etapa con Rayados luego de un periodo que generó gran expectativa por su jerarquía y trayectoria internacional, pero que no logró coronarse con un título de liga.

Otra baja sensible es la de Héctor Moreno, quien anunció su retiro del futbol profesional. El zaguero mexicano se despide de las canchas dejando una carrera destacada, tanto en el balompié nacional como en el extranjero, y siendo un referente de experiencia en el vestidor albiazul. Además, todo apunta a que Tony Leone y César Garza también dejarán la institución. Ambos futbolistas estarían en camino a Pumas, en lo que sería parte de una reestructuración del plantel, buscando liberar espacios y refrescar la competencia interna de cara al próximo torneo.

Con estas posibles salidas, Rayados ya se encuentra inmerso de lleno en el llamado futbol de estufa, analizando opciones para reforzar distintas líneas. La directiva ha comenzado a sondear nombres que puedan elevar el nivel del equipo y devolverlo al protagonismo que exige su afición. Uno de los jugadores que ha sido vinculado con Monterrey es Luca Orellano, actual elemento del Cincinnati, quien ha destacado por su desequilibrio y capacidad ofensiva. Su perfil encajaría en la búsqueda de mayor creatividad y profundidad por las bandas.