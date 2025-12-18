Rayados de Monterrey quedó eliminado en las Semifinales del Apertura 2025, cerrando un torneo que dejó sensaciones encontradas en la afición albiazul. Tras quedarse a un paso de la final, la directiva regiomontana ya pasó la página y comenzó a planear el siguiente certamen, con movimientos importantes tanto en bajas como en posibles refuerzos.
La primera salida confirmada es la de Sergio Ramos, quien ya se despidió oficialmente de la institución. El defensor español puso punto final a su etapa con Rayados luego de un periodo que generó gran expectativa por su jerarquía y trayectoria internacional, pero que no logró coronarse con un título de liga.
Otra baja sensible es la de Héctor Moreno, quien anunció su retiro del futbol profesional. El zaguero mexicano se despide de las canchas dejando una carrera destacada, tanto en el balompié nacional como en el extranjero, y siendo un referente de experiencia en el vestidor albiazul.
Además, todo apunta a que Tony Leone y César Garza también dejarán la institución. Ambos futbolistas estarían en camino a Pumas, en lo que sería parte de una reestructuración del plantel, buscando liberar espacios y refrescar la competencia interna de cara al próximo torneo.
Con estas posibles salidas, Rayados ya se encuentra inmerso de lleno en el llamado futbol de estufa, analizando opciones para reforzar distintas líneas. La directiva ha comenzado a sondear nombres que puedan elevar el nivel del equipo y devolverlo al protagonismo que exige su afición.
Uno de los jugadores que ha sido vinculado con Monterrey es Luca Orellano, actual elemento del Cincinnati, quien ha destacado por su desequilibrio y capacidad ofensiva. Su perfil encajaría en la búsqueda de mayor creatividad y profundidad por las bandas.
También aparece en el radar Luis Araújo, futbolista del Flamengo, cuyo paso por el futbol brasileño lo ha consolidado como un atacante dinámico y con gol. Su llegada representaría una apuesta fuerte para reforzar el ataque albiazul.
Finalmente, otro nombre que ha sido sondeado es el de José Luis Rodríguez, jugador del FC Juárez, quien podría aportar velocidad y versatilidad en el frente ofensivo. Por ahora, no hay nada cerrado, pero Rayados ya comenzó a mover sus piezas con la mira puesta en volver a pelear por el título en el próximo torneo.