¿Rumbo al Balón de Oro? Vinicius inicia el 2026 con ‘impactante’ video

El nuevo 2026 es de mucha ilusión para todos y para los deportistas no es la excepción, así lo ha dejado claro Vinicius, jugador del Real Madrid, a través de redes sociales en donde ha destacado un video la manera en que empezó este nuevo año a full.

Vini presumió una de sus rutinas pese a estar iniciando el año, en el posteo se puede observar como el brasileño se ejercita al máximo en la caminadora con una frase 2026 y un par de emojis resaltando la intensidad y las nuevas ilusiones.

Vini en el 2026 l CAPTURA

Cabe mencionar, que el jugador Merengue no tuvo su mejor año y firmó una de sus peores cuotas de goles de los últimos cinco años registrando apenas 13 goles y 15 asistencias en 61 juegos disputados, un registro que deja mucho que desear con la comparación de años anteriores.

El brasileño se quedó lejos del mejor jugador que tuvo el Real Madrid Kylian Mbappé quien por su parte realizó la marca histórica registrada por Cristiano Ronaldo de 59 anotaciones dejando un año de ensueño para el francés y tomando la estafeta de líder.

Fuera del top tres entre los más valiosos

Con información de Transfermarkt, actualmente Vini está fuera del top tres; Lamine Yamal del Barcelona, Erling Haaland del Manchester City y Kylian Mbappé del Real Madrid, todos con un valor total de 200 millones de euros superando al brasileño.

El cuarto y el quinto puesto está conformado por dos jugadores compañeros de 'Ki-ki' en el cuadro merengue: Jude Bellingham (160 millones) y Vinicius Jr. (150 millones); inmediatamente en el sexto peldaño viene Pedri del Barcelona, costando 140 millones de euros.

Real Madrid l vinijr

¿Qué viene para el Real Madrid?

El primer gran torneo en disputa, además de la reanudación de LaLiga, es la Supercopa de España, en donde el Real Madrid volverá a Arabia Saudita en busca de revancha tras caer ‘humillados’ en la Gran Final ante el Barcelona.

El conjunto blanco debutará ante el Atlético de Madrid en una Semifinal en busca de llegar a la cita final, pero antes estarán siguiendo de cerca a Mbappé para ver su evolución para ser alineado en el inicio por Xabi Alonso tras lesión y que podría aprovechar Vinicius desde el encuentro ante el Betis en LaLiga.