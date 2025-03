Vinicius Jr.: “Real Madrid es el mejor sitio para estar; estoy muy contento”

Vinicius, jugador y uno de los máximos exponentes del madridismo en la actualidad, habló en conferencia de prensa sobre su presente y futuro en el Real Madrid. Después de muchas especulaciones que ponían a ‘Vini’ fuera de Madrid, el brasileño habló y dejó todo en claro.

Varios rumores cobraron fuerza las últimas semanas sobre una posible salida de Vinicius al futbol arabe, por una cantidad millonaria de dinero. Es por eso, que el siete del equipo de Valdebebas, se pronunció al respecto, dejando claro que su presente y futuro están en Madrid.

Real Madrid | AP|

“Estoy muy tranquilo. Tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovar lo antes posible. Mi sueño era llegar aquí y, ahora que he llegado y he ganado, puedo ganar mucho más y entrar en la historia del club. Por aquí han pasado muchas leyendas y quiero seguir como ellos. No podía estar en un sitio mejor. Estoy feliz”, comentó el brasileño.

‘Vini’ suma 17 goles y 12 asistencias en la presente campaña, siendo uno de los jugadores con mayor aportación directa de gol en el mundo. El brasileño ha conseguido estas cifras en tan solo 35 partidos.

Vinicius Jr. | AP|

“He tenido lesiones durante la temporada, por jugar varios partidos”

El brasileño igual mencionó, en la conferencia previa al juego de Champions ante el Atlético de Madrid, que jugar tantos partidos en la temporada afecta a los jugadores; no solo física, sino también emocionalmente.

“Uno no puede estar al 100 por ciento todos los partidos, al final de la temporada vamos a jugar 80 partidos y es muy complicado para los jugadores; por la exigencia de la afición”, comentó Vinicius.

Vinicius | AP|

