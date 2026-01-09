Fernández Noroña es captado durmiendo en vuelo Premier de Roma a la CDMX

Gerardo Fernández Noroña, legislador de Morena, fue captado mientras dormía en la cabina Premier One de un vuelo de Aeroméxico proveniente de Roma y con destino a la Ciudad de México, informaron fuentes con base en la publicación de imágenes difundidas este sábado 9 de enero de 2026. Las fotografías, tomadas por otro pasajero el 6 de enero, muestran al senador descansando en uno de los asientos de mayor comodidad disponibles en vuelos internacionales de largo alcance.

¿Qué muestra la imagen y dónde fue tomada?

Las imágenes difundidas muestran a Fernández Noroña recostado y aparentemente dormido en la cabina “Premier One” del avión, la categoría más alta de servicio en rutas largas de Aeroméxico.

Esta sección del avión ofrece asientos reclinables tipo cama (full flat bed) y diversas amenidades exclusivas para los pasajeros que adquirieron ese nivel de servicio, lo que fue señalado por otros medios al comentar las fotografías.

Polémica pública por la foto

La difusión de las fotografías coincide con cuestionamientos públicos previos hacia Fernández Noroña sobre sus actividades y estilo de viaje durante su estancia en Europa. Días antes, un video filmado en Roma donde se le preguntaba por su presencia en la ciudad fue ampliamente comentado en redes, pues el legislador reaccionó con gritos y golpes directo al teléfono celular con el que era grabado, lo que agregó atención a su regreso.

Noroña fue captado en video cuando confrontó y golpeó el celular de un ciudadano que lo cuestionó en Roma, Italia./ Captura de pantalla

Las críticas y discusiones alrededor de las imágenes se han centrado en el contraste entre este tipo de viajes y las posturas que el senador ha tenido en el pasado sobre ciertos temas públicos, aunque hasta el cierre de esta información no se ha registrado una respuesta oficial por parte del legislador.