Karim Benzema lo tiene claro: "Quiero estar cerca de Florentino cuando me retire"

Karim Benzema ha expresado en varias ocasiones el respeto y cariño que siente por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. La relación entre ambos se ha forjado a lo largo de los años, desde que el dirigente apostó por el delantero francés en 2009.

A pesar de que en algunas temporadas Benzema recibió críticas por parte de la afición, Florentino siempre confió en su talento y estaba convencido de que marcaría una época en el club blanco. “Un futbolista hecho para la gloria”, fue la percepción que el presidente tuvo sobre él desde el inicio.

El delantero, ahora en Arabia Saudita, habló con Edu Aguirre, de El Chiringuito, sobre su futuro y expresó su deseo de mantenerse vinculado al futbol tras su retiro, idealmente cerca del presidente madridista.

“Cuando me retire quiero estar cerca del futbol. ¿Entrenador? No sé, me parece más complicado que ser jugador. Quiero estar cerca de Florentino cuando me retire”, afirmó.

Su salida del Real Madrid

Además, Benzema recordó su salida del Real Madrid y cómo fue la conversación con Florentino Pérez al respecto. “El otro día estuve con Florentino en Madrid. Cuando me fichó, le dije a mi padre que el tiempo que él estuviera en el Real Madrid, yo estaría allí. Fue a la primera persona que llamé cuando decidí que me iba. No lo entendió del todo… Le dije que los jóvenes, Vinicius y Rodrygo, estaban preparados”, explicó el atacante.

