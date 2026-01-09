Ryan Reynolds estuvo presente en el partido de FA Cup entre Wrexham y Nottingham Forest

Ryan Reynolds volvió a robar reflectores en la FA Cup durante el enfrentamiento entre Wrexham y Nottingham Forest, disputado en el Racecourse Ground. El actor y copropietario del club galés fue captado en un momento peculiar antes del partido, arrodillado sobre el césped mientras recogía discretamente un poco de pasto para guardarlo en su bolsillo.

Este gesto, que llamó la atención de la prensa británica, no es casual. Se trata de un ritual que Reynolds mantiene desde al menos octubre de 2021 y que comparte con su socio Rob McElhenney desde que ambos asumieron el control del Wrexham. Para ellos, es una forma simbólica de conservar un recuerdo tangible de cada partido importante.

McElhenney explicó en una entrevista que esta costumbre nació de manera espontánea y se volvió parte de su experiencia como dueños del club. Incluso relató que su esposa reunió varias de esas briznas de césped guardadas en bolsas, las llevó a enmarcar y las preservó bajo cristal con placas que detallan cada ocasión.

¿Por qué Ryan Reynolds guarda césped del estadio del Wrexham?

Antes del inicio del encuentro de la Copa FA, Reynolds también fue visto conviviendo con los aficionados en las tribunas del Racecourse Ground. El actor se tomó fotografías, firmó camisetas y dialogó con los hinchas, generando un ambiente de cercanía que se ha vuelto habitual desde su llegada al club.

Además, el actor canadiense acompañó de cerca la preparación del equipo, arengando a los futbolistas mientras salían a realizar los movimientos precompetitivos. Varios jugadores se detuvieron para saludarlo antes de ingresar al campo, reflejando la conexión que existe entre el plantel y la directiva.

Una noche especial para Reynolds y el Wrexham

El partido terminó convirtiéndose en una noche histórica para el Wrexham, que logró eliminar al Nottingham Forest en un duelo vibrante que se definió en tanda de penales tras un empate lleno de emociones. La clasificación a la siguiente ronda de la FA Cup fue celebrada con euforia por Reynolds desde las gradas.

El arquero Arthur Okonkwo fue el héroe en la definición desde los once pasos, al atajar el penal decisivo que selló el pase del conjunto galés. La actuación del equipo reforzó la ilusión de una afición que ha visto cómo el club ha crecido desde la llegada de sus dueños hollywoodenses.

