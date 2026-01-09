"Fidalgo quiere jugar el Mundial con México": La confesión del Maguito a Carlos Reinoso

Empieza un nuevo torneo en la Liga MX, año mundialista en la que los jugadores buscan tener un primer semestre de lo mejor para consolidarse o dar la sorpresa de cara al último llamado para la disputa del Mundial, tal es el caso de muchos mexicanos y naturalizados.

Uno de ellos es Álvaro Fidalgo, el mediocampista se encuentra en la parte final para concretar cien por ciento ser elegible para ser parte de la Selección Mexicana y eso podría suceder a finales de marzo para llamar la atención de Javier Aguirre.

Fidalgo l IMAGO7

Recientemente, Carlos Reinoso reveló el anhelo del mediocampista de las Águilas del América durante un programa de ‘Línea de 4’: "Platiqué con él y quiere jugar el Mundial, pero para eso lo tiene que llamar Javier (Aguirre). Somos amigos lo quiero mucho".

¿Álvaro Fidalgo se va del América?

Previo al inicio del Clausura 2026, los movimientos del mercado de invierno no se detienen y una de las noticias que sonó conf fuerza fue la posible salida de Álvaro Fidalgo de Coapa. Las Águilas que ya confirmaron a Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aaron Mejía, además de que se despedirán de Igor Lichnovsky.

El mediocampista de quien se dijo que había una oferta por parte de la Real Sociedad en LaLiga, por ahora no hay nada formal. Así lo aseguró Carlos Ponce de León, quien aseguró que por ahora el conjunto azulcrema mantiene al 'Maguito' en sus planes.

Álvaro Fidalgo l IMAGO7

Torneo a la baja

Desde que llegó a América en 2021, Fidalgo se convirtió rápidamente en el motor del mediocampo del club azulcrema. Hasta ahora ha disputado 225 partidos, con 22 goles y 30 asistencias en todas las competencias. No obstante, el pasado Apertura 2025 fue uno de los peores para el español.

"El último torneo fue su peor versión desde que llegó al América, él esta consciente, tuvo problemas personales, pero que no justifican repetir las cuestiones, lo más importante es que yo lo veo de regreso, en su mejor versión, intenso, participativo, muy creativo, es su marca mayor, está muy consciente para lograr coger otro objetivo", declaró André Jardine.

Ahora, el mediocampista español naturalizado oficialmente en unos meses podría tener su primer llamado para la convocatoria de finales de marzo cuando México reestrene el Estadio Azteca ante Portugal para presentarse con la verde.

América l IMAGO7



