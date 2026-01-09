Wrexham, equipo de Ryan Reynolds, hace historia al vencer a Nottingham Forest en FA Cup

El Wrexham escribe un capítulo de oro en la historia del futbol mundial bajo el mando de Ryan Reynolds y Rob McElhenney. El club galés logró un hito sin precedentes este viernes al eliminar al Nottingham Forest de la Premier League. Tras un empate 3-3 en el tiempo regular, la definición llegó hasta la tanda de penales. Es la primera vez en 26 años que este equipo vence a un rival de la máxima categoría inglesa.

Festejo | AP

Así fue el histórico triunfo del Wrexham sobre Nottingham Forest

La atmósfera en el Racecourse Ground fue digna de una producción de Hollywood con Reynolds presente en el graderío. El actor convivió con la afición y firmó autógrafos antes del silbatazo inicial de este duelo histórico. Los Dragones Rojos respondieron con un inicio arrollador que dejó sin respuesta a los visitantes de la primera división. Goles de Liberato Cacace y Oliver Rathbone sellaron una ventaja doble antes del descanso intermedio.

Nottingham Forest buscó una reacción en el complemento con el ingreso de sus figuras estelares desde el banquillo. El descuento de Igor Jesus trajo nerviosismo, pero Dominic Hyam devolvió la tranquilidad con un remate de cabeza certero. El marcador tres por uno a falta de pocos minutos sugería que la hazaña estaba lista para el festejo. Sin embargo, la jerarquía del rival apareció con un doblete de Callum Hudson-Odoi para el empate.

El duelo se extendió a los 30 minutos de prórroga donde la intensidad no disminuyó en ningún sector del campo. Ambos cuadros buscaron el gol de la victoria, pero la falta de puntería obligó a la resolución desde los once pasos. En la tanda definitiva, el dramatismo alcanzó su punto máximo ante la mirada tensa de los dueños del club. La eficacia de los locales fue superior para colocar el 4-3 final.

En partido | AP

La figura del arquero Arthur Okonkwo surgió en el momento más crítico para asegurar el pase a la siguiente ronda. Okonkwo detuvo el disparo de Omari Hutchinson y provocó una explosión de júbilo total en las tribunas del estadio. Los futbolistas celebraron con los hinchas en una estampa que recordó la esencia pura del balompié británico. Reynolds se unió a los abrazos con una emoción visible por el éxito de sus jugadores.

Este triunfo corona una transformación institucional que elevó el valor del club de forma exponencial en poco tiempo. Desde la compra en 2021, el valor del Wrexham subió de dos millones a casi 100 millones de libras esterlinas. El equipo suma tres ascensos consecutivos y hoy compite con orgullo en la liga Championship de Inglaterra. El fenómeno mediático de su serie documental revitalizó por completo a toda la comunidad galesa.

¿Cómo llegó Ryan Reynolds al Wrexham?

La visión de McElhenney tras observar un documental sobre el Sunderland fue la semilla de este proyecto tan ambicioso. El creador de series buscó a Reynolds como socio y juntos rescataron a una institución que estaba en crisis. Lo que inició como un plan en plena pandemia hoy es una realidad que compite contra los grandes.

Con patrocinios de marcas globales, los Dragones Rojos construyen un presente sólido frente a los gigantes del circuito más poderoso. La historia permanece abierta y el próximo reto en la copa promete otro guion cargado de adrenalina. El sueño de llegar a la Premier League parece cada vez más cerca de la realidad.