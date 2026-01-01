Manchester City empata sin goles ante Sunderland y Arsenal se ilusiona con el título

El Manchester City desperdició una oportunidad de oro para recortar distancias con el líder de la clasificación. El empate 0-0 frente al Sunderland frena las aspiraciones del conjunto ciudadano en su lucha por el título. Los dirigidos por Regis Le Bris mantuvieron su invicto en casa gracias a un despliegue defensivo heroico.

En juego | AP

¿Cómo fue el empate entre Manchester City y Sunderland?

La victoria del Arsenal sobre el Aston Villa obligaba a los visitantes a sumar tres puntos vitales. Sin embargo, el muro defensivo liderado por Omar Alderete y Nordi Mukiele anuló por completo a Erling Haaland. El delantero noruego sufrió la falta de espacios y terminó el encuentro con signos evidentes de frustración.

El guardameta Robin Roefs se convirtió en la figura absoluta del encuentro con intervenciones de gran mérito. Durante la primera mitad, el portero local detuvo un disparo peligroso de Haaland con mucha seguridad bajo palos. Sus reflejos mantuvieron la paridad en el marcador cuando el dominio visitante arreciaba con fuerza.

Josko Gvardiol ingresó desde el banquillo y rozó el gol en un par de ocasiones muy claras. Un remate acrobático del defensor croata impactó en la base del poste para lamento del banquillo celeste. El City volcó todo su potencial al ataque en los minutos finales sin encontrar el premio deseado.

Momentos del cotejo | AP

Sunderland ilusionó con más que el empate

El Sunderland no solo resistió atrás, sino que generó peligro mediante contragolpes rápidos y muy verticales. Gianluigi Donnarumma tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su arco ante remates de Brian Brobbey.

Pep Guardiola buscó soluciones con el regreso de Rodri y la velocidad de Jeremy Doku por las bandas. A pesar de la posesión abrumadora, el City careció de la puntería necesaria en el último toque del balón. La defensa local bloqueó disparos a quemarropa que parecían destinados a terminar en el fondo de la red.

En el tiempo de descuento, Tijani Reijnders tuvo la última oportunidad del partido con un tiro directo a las manos de Roefs. La acción provocó el enfado de Haaland, quien reclamaba un pase previo para definir sin oposición alguna. El pitido final sentenció un reparto de puntos amargo para las pretensiones del City.

Este resultado deja al Manchester City bajo una presión renovada antes de sus siguientes compromisos en el calendario local. El mundo del futbol inglés observa cómo el Sunderland consolida su proyecto deportivo ante los rivales más poderosos. Los ciudadanos deberán corregir su falta de efectividad para no alejarse definitivamente del trofeo de liga.

En acción | AP



