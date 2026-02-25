PSG resiste al Monaco en una serie vibrante y avanza a Octavos tras una noche de goles en el Parque de los Príncipes

PSG y Monaco nos ofrecieron un festival de goles en el Parque de los Principes en la que fue una de las mejores series de la Champions League.

Monaco ponía en apuros al campeón

Durante el primer tiempo, el PSG y el Monaco nos ofrecieron un enfrentamiento parejo, con oportunidades para ambas escuadras, aunque ninguna lograba capitalizar.

No fue sino hasta el minuto 45 cuando Maghnes Akliouche colocó un disparo pegado al poste que terminó colándose a las redes. La serie se había igualado.

Monaco celebrando el gol del empate l AP

Una expulsión que cambiaría todo el partido

En el segundo tiempo, las acciones siguieron, pero no lograban imponer diferencias ninguno de los dos equipos, pero la expulsión por doble amarilla de Mamadou Coulibaly al 58’ le daría un giro de 360 grados al partido.

Una expulsión que 2 minutos después Marquinhos cambiaría por gol para el PSG, logrando ponerse en ventaja en la serie nuevamente, pero no quedaría ahí, ya que 6 minutos después, Khvicha Kvaratskhelia ampliaría la ventaja por 2 goles para los locales. Todo estaba encaminado para los parisinos.

Marquinhos celebrando su gol ante el Monaco l AP

No fue hasta el tiempo de agregado cuando Jordan Teze volvió a poner al Monaco en busca del resultado, pero ya era demasiado tarde. Marcando así el pase de los actuales campeones a la siguiente ronda.

PSG estará en espera de conocer a su rival de los Octavos de Final de la Champions League, pudiendo ser Chelsea o Barcelona, dos viejos conocidos para los parisinos.