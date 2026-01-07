Pachuca confirma a Christian Rivera como refuerzo para Clausura 2026

Faltan dos días para que inicie el Clausura 2026 y los movimientos de los clubes no paran. Pachuca hizo varios anuncios este martes 6 de enero, en el marco del Día de Reyes, entre los que se encuentra el mediocampista colombiano Christian Rivera.

"Su nombre es un grito de guerra. Bienvenido a la ciudad donde nace el viento. Bienvenido a Pachuca", fue el mensaje que mandó el club en un video que difundió por medio de sus redes sociales. Con ello, se convierte el segundo refuerzo de los Tuzos, después Alan Mozo.

Pachuca confirmó la llegada de Christian Rivera, ex de Xolos | IMAGO 7

¿Quién es Christian Rivera, nuevo jugador de Pachuca?

El colombiano, de 29 años, llega procedente de Sport Recife de Brasil, con el cual descendió a la Serie B en la anterior campaña. Según los reportes de distintos medios, los Tuzos pagaron 2.1 millones de dólares por los servicios del jugador, que ya tiene experiencia en la Liga MX.

Rivera vistió las playeras de Xolos de Tijuana y de Gallos Blancos de Querétarom entre 2021. De hecho, fue el equipo fronterizo el que lo trajo al futbol mexicano para el Clausura 2020 y en el Clausura 2023 lo mandó en préstamo con los Emplumados. En julio de 2023 regresó a la frontera, donde se mantuvo hasta febrero del año pasado.

Rivera ya tiene experiencia en la Liga MX | IMAGO 7

En su natal Colombia debutó con el Deportivo Pasto en 2016 y luego militó en el Deportivo Cali en la campaña 2018-2019. Al año siguiente llegó en préstamo a Tijuana, que posteriormente ejerció la opción de compra por el mediocampista, que hasta ahora tiene 14 goles y cuatro asistencias en 157 partidos en Liga MX, entre Fase Regular y Liguilla.

Además de Rivera y Mozo, Pachuca enfrentará el Clausura 2026 con el regreso de su goleador Salomón Rondón. Mientras que entre las bajas más destacadas está la del defensa ecuatoriano Andrés Micolta por fractura en la rótula de la rodilla derecha.

¿Cuándo empieza el Clausura 2026 para Pachuca?

Los Tuzos comenzarán el certamen como visitantes contra Chivas, en el inicio de la actividad sabatina. El equipo dirigido por Esteban Solari visitará el Estadio Akron en un encuentro programado para el sábado 10 de enero a las 17:07 horas (tiempo del centro de México). El partido podrá seguirse por medio de la señal de Amazon Prime.