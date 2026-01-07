Línea 3 del Metro: anuncian fecha de inicio para su remodelación ¿La cerrarán?

La Línea 3 del Metro de la CDMX se alista para un cambio histórico. Con más de 50 años de vida y millones de viajes acumulados, esta ruta que cruza la ciudad de norte a sur será renovada por completo… pero no de inmediato.

Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció que los trabajos principales arrancarán después del Mundial 2026, aunque las primeras intervenciones comenzarán desde enero con adecuaciones en talleres y garajes de la estación Universidad.

La renovación de la Línea 3 del Metro será en beneficio de millones de personas / FB: @MetroCDMX

“La Línea 3 tiene más de 50 años, por lo que su antigüedad impacta en el deterioro de sus instalaciones, en la tecnología, en el tiempo de espera, en la velocidad de los trenes”, explicó Brugada.

Renovación millonaria

La renovación costará 41 mil millones de pesos y será realizada por fases. El plan contempla cerrar estaciones únicamente por tiempos cortos, en noches, fines de semana o vacaciones, y se apoyarán con camiones RTP para no dejar a los usuarios colgados.

Los primeros cambios comenzarán a finales de enero / FB: @MetroCDMX

“Tenemos el aprendizaje de la Línea 1 y por eso queremos afectar menos a usuarios. Vamos a hacer obras en la noche, a lo mejor en esos horarios habría cierres y entraría RTP, también en fines de semana y en vacaciones a lo mejor se cerrará por completo”, afirmó Brugada.

¿Qué incluye la modernización?

Entre los cambios principales están:

Sustitución total de vías

Renovación completa de las 21 estaciones

Escaleras eléctricas y elevadores nuevos

Cambio del sistema de pilotaje por uno basado en comunicaciones (CBTC)

Compra de 45 nuevos trenes, cuya fabricación tomará dos años

Desde trenes hasta las instalaciones se cambiarán por completo / FB: @MetroCDMX

Actualmente la Línea 3 opera con 42 trenes —40 en horas pico—, por lo que el nuevo equipo permitirá aumentar la capacidad de transporte en 30 %, reducir el consumo de energía en 35 % y lograr un intervalo de paso de apenas 100 segundos.

¿Dónde comienzan los trabajos?

Las primeras obras serán en la estación Universidad, donde se concentran problemas por hundimientos, lo que ha obligado a los trenes a circular a solo 8 km/h en esa zona. Otras estaciones con daños similares son La Raza e Indios Verdes.

Las estaciones no serán cerradas por el momento / FB: @MetroCDMX

Además, la estación Universidad se convertirá en un nodo multimodal con conexión al futuro Cablebús Línea 4 y Trolebús Línea 14, de acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

¿Y de dónde saldrá tanto dinero?

En noviembre, el Gobierno local solicitó 25 mil millones de pesos de presupuesto para el Metro, de los cuales 5 mil serán para la primera etapa de modernización de la Línea 3. El proyecto contempla que las obras se extiendan hasta mediados de 2028.

Para la remodelación se pidió un presupuesto de 25 mil millones de pesos / FB: @MetroCDMX

“La modernización de la Línea 3 del Metro se consolida como una prioridad estratégica para la Ciudad de México”, se lee en un documento entregado al Congreso local.

Así que, si usas esta línea, prepárate. Se vienen años de transformaciones que prometen un mejor viaje… aunque con algunas pausas en el camino.