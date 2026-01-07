IEPS Aumento 2026: Lista de precios actualizados en refrescos y cigarros

El 1 de enero de 2026 comenzó a aplicarse una actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que impacta en productos de consumo popular como tabaco y bebidas saborizadas, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores en establecimientos y tiendas de conveniencia.

El IEPS a bebidas y cigarros se modificó con el Paquete Económico 2026 y ya impacta el costo final al consumidor. / iStock

¿Cómo cambió el impuesto?

De acuerdo con los ajustes incluidos en el Paquete Económico 2026, el IEPS se modificó principalmente en dos productos: bebidas azucaradas (refrescos) y tabaco, como parte de un esquema que busca tanto aumentar la recaudación fiscal como desincentivar el consumo de productos vinculados a problemas de salud pública.

Refrescos y bebidas saborizadas

La cuota del IEPS por litro de refresco pasó de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro.

Esto se traduce en un mayor costo fiscal por envase que se traslada al precio final en tiendas y puntos de venta.

Una botella de refresco de 600 ml, por ejemplo, paga casi el doble de impuesto que antes del ajuste.

La cuota del IEPS por litro de refresco pasó de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro. / iStock

Cigarros y tabaco

El impuesto a tabacos labrados subió de una tasa ad-valorem del 160 % al 200 % , que se aplica sobre el precio de venta.

Además, la cuota específica por cigarro pasó de aproximadamente 0.64 pesos a 0.85 pesos por unidad.

Este aumento implica que una cajetilla promedio aporte alrededor de 40 pesos en impuesto en 2026.

Marcas de cigarro ya superan los 90 pesos por cajetilla. / iStock

¿Por qué aumentó el IEPS?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que los ajustes buscan cerrar brechas de recaudación y fortalecer programas de salud pública, destinando recursos para el tratamiento y prevención de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar y tabaco, como la diabetes, la obesidad y afecciones respiratorias.

Además, los cambios forman parte de un esfuerzo más amplio por reestructurar la base del Paquete Económico 2026, que considera ajustes en otros gravámenes y productos.

¿Cómo afecta al bolsillo?

Estos aumentos fiscales se sienten en el precio que pagan los consumidores:

Los refrescos pueden costar varios pesos más por envase debido al gravamen superior.

Cajetillas de cigarro también suben, con algunas marcas de tabaco registrando incrementos en su precio final.

Analistas anticipan que estas medidas, junto con otros ajustes fiscales, contribuirán a que la cuesta de enero 2026 sea más pronunciada para las familias mexicanas.

Los nuevo precios de los refrescos dependen de la marca y del tamaño. / iStock

¿Qué buscan las autoridades?

La autoridad fiscal ha señalado que, además de recaudación, el objetivo de estos impuestos —conocidos a menudo como impuestos saludables— es reducir el consumo de bienes asociados con riesgos para la salud, alineándose con políticas públicas enfocadas en bienestar y prevención.