Venezuela anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos para fomentar la paz

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, fue el encargado de anunciar este jueves que el gobierno venezolano ha dado inicio a la liberación de un “número importante” de presos políticos, entre ciudadanos venezolanos y extranjeros. Según las autoridades, la medida se implementa de manera inmediata como parte de un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

El anuncio oficial no especificó cuántas personas serán liberadas ni proporcionó una lista con identidades o plazos de excarcelación. / AP

Venezuela libera a presos políticos en una medida calificada como "gesto de paz"

El anuncio oficial no especificó cuántas personas serán liberadas ni proporcionó una lista con identidades o plazos de excarcelación. Rodríguez indicó que los procesos ya están ocurriendo desde este mismo momento, pero no detalló si se trata de excarcelaciones condicionales o liberaciones definitivas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. / AP

Rodríguez, quien también es hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, agradeció la mediación de líderes internacionales, incluidos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y representantes de Catar, en esfuerzos de diálogo con el gobierno.

Rodríguez también es hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez. / AP

Según datos de la organización venezolana Foro Penal, la cifra estimada de personas encarceladas por motivos políticos en el país asciende a más de 800, entre ellas decenas de extranjeros. La ONG ha señalado que siguen haciendo falta acciones más amplias, como la amnistía general, para resolver de manera definitiva la situación de los detenidos por razones políticas

Contexto político y reacción internacional

Este anuncio se da en un momento de cambios políticos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por agencias estadounidenses bajo cargos federales. La medida de excarcelación es interpretada tanto dentro como fuera del país como un gesto de distensión y apertura del nuevo gobierno interino, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Este anuncio se da en un momento de cambios políticos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. / AP

La liberación de presos políticos —que ha sido una demanda constante de la oposición venezolana, la sociedad civil y gobiernos extranjeros— podría influir en la dinámica política interna y en las relaciones con otras naciones, especialmente Estados Unidos y España, cuyos ciudadanos han sido liberados.

Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han expresado cautela ante este anuncio, destacando que la libertad de algunos presos no necesariamente indica un cambio estructural en el sistema penal o judicial venezolano.