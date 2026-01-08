Kaká vuelve a las canchas y anota gol en la Kings World Cup Nations

Ricardo Kaká regresó a las canchas y lo hizo con gol. El ganador del Balón de Oro en 2007 estuvo presente en la Kings World Cup Nations, donde convirtió su Penalti Presidente a favor de Brasil. El astro tomó el balón y, con mucha tranquilidad, lo tiró a la derecha, engañando completamente al portero catarí Mame Cheikh Diop.

Tras marcar, la sonrisa se dibujó en el rostro de Kaká, quien de inmediato celebró como en los viejos tiempos, levantando las manos hacia el cielo. Luego corrió hacia la grada, donde alguien le entregó una playera con la leyenda “I BELONG TO JESUS”, misma que él usaba para celebrar y por la cual es recordado tras conquistar la Champions League de 2007 con el AC Milan ante el Liverpool.

Kaká en un juego de leyendas | MEXSPORT

Ricardo Izecson dos Santos Leite reconoció que, pese a no tratarse de futbol profesional, las sensaciones y la situación le trajeron grandes recuerdos de su época como jugador de élite. “Es muy divertido porque viene la emoción, aunque sea a este nivel".

"Pero, ¿sabes?, la presión, la afición, todos te están mirando, el partido que está 4-1… entonces todos estos ingredientes me hacen revivir muchos momentos del futbol tradicional, que son espectaculares”. De esta manera, Kaká se convirtió en el primer Balón de Oro en cobrar un Penalti Presidente en el universo de la Kings League.

¿Quién es Ricardo Kaká?

Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká, es uno de los futbolistas brasileños más emblemáticos del siglo XXI. Nacido el 22 de abril de 1982 en Brasilia, destacó como mediocampista ofensivo por su elegancia, visión de juego y capacidad para llegar al área rival.

Kaká previo al sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

Su carrera despegó en el São Paulo FC, pero alcanzó la cima del futbol mundial con el AC Milan, club en el que se convirtió en figura absoluta y con el que conquistó la Champions League en 2007, año en el que también fue reconocido con el Balón de Oro. Posteriormente jugó en el Real Madrid, donde integró un plantel lleno de estrellas, antes de cerrar su trayectoria en el Milan y en la MLS con el Orlando City.

A nivel internacional, Kaká fue parte de una generación dorada de Brasil, con la que ganó la Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, además de una Copa Confederaciones. Retirado de las canchas, Kaká es recordado no solo por su talento, sino por su profesionalismo y liderazgo, cualidades que lo colocan como uno de los grandes referentes del futbol brasileño.