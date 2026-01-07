Selección Mexicana repite tropiezo en su debut de la Kings World Cup Nations y Obed Martínez pide calma

La Selección Mexicana está viviendo un deja vú en la Kings World Cup Nations Brasil 2026. Al igual que la primera edición, el conjunto azteca tropezó en su debut, esta vez ante Arabia Saudita en una dolorosa remontada en el match ball. Sin embargo, Obed Martínez pidió calma y aseguró que el equipo ha aprendido de sus errores y mostrará una cara distinta en su siguiente compromiso ante la India.

El Tricolor cayó 4-3 ante Arabia Saudita, luego de entrar al match ball con ventaja de 3-2, pero no supo manejar los momentos clave y terminó cediendo en una dolorosa remontada.

“Es muy amargo perder así, sobre todo porque ya conocemos el formato, sabemos lo que es el match ball y el desescalado. Creo que nos comieron un poco las ansias de querer ganarlo”, reconoció el jugador de Persas en entrevista para RÉCORD.

Lamentó la derrota | INSTAGRAM

Uno de los temas que más se habló previo al mundial fue la decisión del entrenador Pol Font de llevar a Obed, pues venía de una lesión. Al respecto, Martínez fue claro: “El uno contra uno es un formato muy exigente y si pude hacerlo bien ahí, es un buen indicio de que estoy bien físicamente”. Explicó que, su recuperación estuvo enfocada en el mundial.

En lo futbolístico, Vargas destacó áreas de oportunidad que ya fueron trabajadas de cara al segundo partido, especialmente al ataque. Habló de la importancia de contar con jugadores de mayor presencia física en el área como Alexis ‘Chino’ Silva y Genaro Castillo, algo que que no aprovecharon del todo en el debut. “Es un arma más para el equipo. No es la única forma, pero ya es una herramienta que tenemos más en consideración”, apuntó.

Dejaron ir la ventaja | INSTAGRAM

Sobre la derrota ante Arabia Saudita, el 10 aceptó que fueron sorprendidos. “No es que los hayamos subestimado, pero no esperábamos tanto poder al ataque. Era un equipo intenso, muy ordenado, pero ahora tuvieron mucha efectividad."

Finalmente, Martínez consideró que el golpe del debut puede ser positivo a largo plazo, tal como ocurrió en la edición anterior. “La presión viene más con el primer juego. Ya vimos en qué nos equivocamos y ahora toca hacerlo bien. Al ataque vamos a tener mucha más dinámica y y esa conexión que no se vio en el primer juego, ya se notará”, sentenció.

México buscará pasar la página y reencontrarse con su mejor versión este jueves 8 de enero frente a la India, en un duelo clave para encaminar su participación en la Kings World Cup Nations. Este encuentro se realizará a las 3:00 p.m. hora del centro de la Ciudad de México y podrá seguirse por Disney+ Premium.