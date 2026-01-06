¿Mejores amigos? Lionel Messi revela su cercana relación con Bad Bunny

Lionel Messi y Bad Bunny son dos de las figuras públicas más famosas, cada uno en su ámbito; sin embargo, se les ha visto juntos más veces de lo que se podría imaginar tomando en cuenta lo diferente de las cosas a las que se dedican, aunque posean cierta similitud en algunos aspectos.

En una entrevista reciente, Leo ha revelado que él y Benito son más cercanos de lo que parece, lo cual ha comenzado a generar conversación por parte de los fanáticos, pues hay quienes creen que la amistad se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo.

Messi es una de las caras de la marca de las tres rayas | AP

¿Qué tan cercanos son Leo y Benito?

Siendo invitado en una entrevista para Luzu, Lionel Messi fue cuestionado por los presentadores acerca de qué tan cercana es la relación que tiene con Bad Bunny, pues un tiempo atrás fueron parte de una misma colaboración con Adidas, marca patrocinadora de ambos, por lo que se les pudo ver en una serie de fotografías posando juntos.

"Bad Bunny me contesta historias. He hablado con él, no me avisa cuando me menciona en sus canciones. Grabé comerciales con él, es un fenómeno", declaró Messi al respecto del próximo artista del medio tiempo del Super Bowl.

También mencionó que en su caso particular no es alguien que escuche el tipo de música que hace Bad Bunny, mencionando una frase que quedó marcada para el resto de la entrevista: "Tengo mi parte de que soy más raro que la mier**", desatando las risas inmediatas por parte de los entrevistadores.

¿Cuál fue la colaboración que tuvieron juntos?

Lionel Messi y Bad Bunny unieron caminos como figuras principales de una colaboración especial con Adidas, marca que viste tanto al astro argentino en el Inter Miami como al cantante puertorriqueño en diversos proyectos. La alianza formó parte del lanzamiento de una nueva colección de la firma alemana.

La colección fue presentada a través de un video promocional protagonizado por ambas estrellas, en el que Adidas destacó la conexión entre dos referentes globales del deporte y la música. En el video se puede leer el mensaje: “Para ustedes. Benito y Messi juntos por primera vez, unidos por el sentimiento que inspiran en millones de personas”, lo que rápidamente captó la atención de los seguidores de ambos.

Messi y Benito juntos vistiendo ropa de su patrocinador | Captura de pantalla

Tras su lanzamiento, el video y las imágenes de la campaña se volvieron virales en redes sociales luego de ser compartidos por las cuentas oficiales de la marca.