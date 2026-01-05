Mhoni Vidente predice al campeón del Mundial 2026

Arrancó oficialmente el año mundialista y, con ello, una de las preguntas que ya domina tendencias en redes sociales y buscadores: ¿qué selección ganará la Copa del Mundo 2026? Aunque el torneo se disputará hasta el próximo verano y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, las especulaciones ya comenzaron desde distintos frentes, incluida la astrología.

Como es costumbre previo a grandes eventos deportivos, las predicciones no se hicieron esperar y una de las más comentadas fue la de Mhoni Vidente, quien lanzó su pronóstico sobre el próximo campeón del mundo. Lamentablemente para la afición mexicana, el Tricolor no figura entre los favoritos de la famosa astróloga, pese a ser uno de los países anfitriones.

Mhoni Vidente y su predicción de la Copa del Mundo | Captura de pantalla

Mhoni Vidente y su predicción del campeón del Mundial 2026

La astróloga cubana nacionalizada mexicana compartió recientemente un video con sus predicciones para el 2026, donde incluyó al Mundial como uno de los eventos más relevantes del año. A través de una lectura del tarot, Mhoni Vidente aseguró que solo tres selecciones parten con ventaja clara para levantar la Copa del Mundo.

De acuerdo con su visión astrológica, Portugal, España y Argentina son los equipos con mayor probabilidad de coronarse campeones. La mención de Portugal llamó especialmente la atención, ya que la vidente vinculó el favoritismo lusitano con una supuesta cercanía entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump, elemento que, según ella, influye energéticamente en el destino del equipo.

Lamine Yamal podría ser figura en el Mundial para España | MexSport

España aparece como otro de los grandes candidatos, impulsada, según la astróloga, por una generación joven con gran proyección, mientras que Argentina tendría la posibilidad de repetir la hazaña lograda en Qatar 2022, incluso con Lionel Messi aún presente como figura clave del conjunto albiceleste.

¿Y México? El pronóstico que no ilusiona al Tri

En contraste con los favoritos, México quedó fuera del radar de Mhoni Vidente, algo que no sorprendió a muchos aficionados, considerando el irregular desempeño del Tri en los últimos años. Aunque el Mundial se jugará en casa, la astróloga no visualiza un papel protagónico para la Selección Mexicana.

A manera de broma, Mhoni comentó que la buena racha nacional comenzó con la reciente coronación de Fátima Bosch en Miss Universo, pero aclaró que esa suerte no se trasladará al terreno futbolístico. Incluso lanzó comentarios irónicos sobre algunos jugadores, señalando que “mejor ni vaya Kevin Álvarez… ni el Chicharito”.

México no está entre los candidatos de Mhoni | MexSport

Cabe recordar que Mhoni Vidente ha ganado notoriedad por acertar predicciones deportivas en el pasado, incluyendo campeonatos de la Liga MX y el triunfo de Argentina en el Mundial 2022. Aun así, ella misma ha reiterado que sus lecturas son subjetivas y sin respaldo científico, por lo que el destino del Mundial 2026 seguirá, por ahora, en manos del balón.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.