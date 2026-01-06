¡Locura! Así festejó Alexis Vega sus campeonatos conseguidos con Toluca

Alexis Vega firmó un 2025 para el recuerdo, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos más determinantes del año gracias a su impacto tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana. El atacante vivió una temporada de plenitud futbolística que lo colocó en el centro de los reflectores.

Con el Toluca, Vega fue pieza clave en un año histórico para los Diablos Rojos. El exjugador de Chivas levantó cuatro títulos: el Clausura 2025, el Campeón de Campeones, la Campeones Cup y el Apertura 2025, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del éxito escarlata.

Su rendimiento individual respaldó los logros colectivos. A lo largo del año, Alexis Vega disputó 43 partidos con el conjunto mexiquense, en los que marcó 17 goles y repartió 22 asistencias, para un total de 39 contribuciones directas de gol, una cifra cercana a una participación decisiva por encuentro.

Más allá de los números, Vega destacó por su liderazgo y constancia en momentos clave, siendo determinante en finales y partidos decisivos. Su creatividad, desequilibrio y capacidad para asistir o definir marcaron la diferencia en el esquema ofensivo del Toluca.

Tatuaje Alexis Vega

El gran momento de Vega también se reflejó con la Selección Mexicana. Durante 2025, el atacante disputó 17 partidos con el “Tricolor”, en los que anotó un gol y colaboró con tres asistencias, aportando su experiencia y talento en competencias oficiales.

Con el combinado nacional, Alexis Vega sumó dos títulos más a su palmarés al conquistar la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, reafirmando su aporte en procesos internacionales y en instancias de alta exigencia.

De esta manera, el futbolista cerró el año con un total de seis campeonatos: cuatro a nivel de club y dos con la selección, una cosecha que resume uno de los mejores años de su carrera profesional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.