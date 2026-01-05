¿Falta de humildad? Sebastián Córdova 'rechazó' regalo de aficionada del Toluca

Sebastián Córdova se convirtió en 'tendencia' en redes sociales luego de un gesto que protagonizó a la salida de las instalaciones del Toluca, cuando abordaba su automóvil tras una sesión del equipo. En un video que comenzó a circular ampliamente, se observa cómo una niña se le acerca con la intención de regalarle una pequeña botana, en lo que parecía un acto espontáneo y lleno de ilusión.

De acuerdo con las imágenes, el futbolista no aceptó el obsequio, después, el padre de la menor se aproximó para pedirle a Córdova algún tipo de dinámica, saludo o gesto para la niña, petición a la que el jugador tampoco accedió antes de abandonar el lugar en su vehículo.

Solo era una botana l CAPTURA

¿Cuáles fueron las reacciones al acto?

El hecho fue suficiente para desatar una oleada de reacciones en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente. Algunos usuarios criticaron duramente al mediocampista, calificando su actitud como fría, insensible o distante, especialmente por tratarse de una menor que, según la percepción general, solo buscaba un momento especial con su ídolo.

Otros comentarios señalaron que, como figura pública y futbolista profesional, Córdova debería ser consciente del impacto que tienen este tipo de acciones, sobre todo cuando se trata de niños aficionados. Para este sector, el gesto contrastó con la imagen cercana que muchos esperan de los jugadores hacia la afición.

Sin embargo, también surgieron voces en defensa del futbolista. Varios usuarios argumentaron que el contexto completo no se conoce y que el jugador podría haber estado cansado, con prisa o siguiendo indicaciones de seguridad del club. Además, se recordó que ningún futbolista está obligado a interactuar o aceptar regalos en todo momento.

Algunos más señalaron la importancia de respetar los espacios privados de los jugadores, incluso cuando se encuentran saliendo de entrenamientos o concentraciones, subrayando que una negativa no necesariamente implica desprecio o mala intención.

Córdova l CAPTURA

¿Saldrá el jugador a aclarar la situación?

Hasta el momento, Sebastián Córdova no ha emitido una postura oficial sobre el episodio, mientras que el Toluca tampoco se ha pronunciado al respecto. El tema, no obstante, continúa generando debate sobre los límites entre la vida profesional de los futbolistas y la expectativa social que existe sobre su comportamiento fuera de la cancha.

Sebastián Córdova l TolucaFC

El episodio deja en evidencia cómo, en la era de las redes sociales, cualquier gesto puede amplificarse y generar juicios inmediatos. Entre críticas y defensas, el caso de Sebastián Córdova reabre la conversación sobre la responsabilidad social de los deportistas y la delgada línea entre la empatía pública y el derecho a la privacidad.

