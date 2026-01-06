Ni en las canicas le ganamos a Argentina: el equipo tricolor pierde en el Mundial de la especialidad

La participación de la Argentina en el Mundial Fubeca 2026 dejó un balance positivo desde lo deportivo, aunque con sensaciones encontradas por no haber podido alcanzar la final. El seleccionado nacional mostró un rendimiento sólido a lo largo del certamen y se consolidó como uno de los equipos protagonistas de la competencia.

El camino albiceleste comenzó con una actuación convincente en las fases iniciales, donde logró superar a México en un duelo exigente. Ese primer triunfo le permitió al equipo ganar confianza y afirmarse dentro de un torneo caracterizado por la paridad y el alto nivel técnico.

Posteriormente, Argentina volvió a demostrar su fortaleza al imponerse frente a Colombia, resultado que le aseguró el pase a las instancias decisivas. Ambos encuentros se disputaron en la categoría 2 ascensores y 7 embudos, una de las más competitivas del Mundial, en la que cada detalle resultó determinante.

Con esos antecedentes, el seleccionado nacional llegó a las semifinales con expectativas renovadas. Sin embargo, en esa instancia se cruzó con Brasil, un rival de jerarquía que supo aprovechar su experiencia y terminó imponiéndose para dejar a la Argentina fuera de la definición por el título.

El festejo que no sabías que necesitabas: Argentina le ganó a México en el Mundial de Canicas 🇦🇷🇲🇽



Sucedió en los octavos de final 📌



📽️ Fubeca Race pic.twitter.com/PU0xFZQuxK — Diario Olé (@DiarioOle) January 6, 2026

Más allá de la derrota, el desempeño argentino fue valorado positivamente por el nivel sostenido que mostró durante el campeonato. La solidez colectiva y la capacidad para resolver partidos complejos fueron algunos de los aspectos destacados de su actuación.

La categoría en la que compitió la Albiceleste fue una de las más exigentes del torneo, con selecciones de alto rendimiento y cruces muy disputados. En ese contexto, avanzar hasta las semifinales representó un logro significativo para el equipo nacional.

El Mundial Fubeca 2026 tuvo como grandes protagonistas a España y Brasil, que se consagraron campeones en distintas categorías y ratificaron su dominio en la escena internacional. Ambos seleccionados volvieron a marcar el rumbo de la competencia con actuaciones de alto nivel.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.