Sara Carbonero, ex de Íker Casillas, es hospitalizada de emergencia

La salud de Sara Carbonero, exesposa del exarquero Iker Casillas, ha vuelto a ser el centro de atención en España tras confirmarse su ingreso hospitalario de urgencia. La periodista, quien se encontraba disfrutando de un periodo vacacional en las islas Canarias, tuvo que interrumpir su descanso para recibir atención médica inmediata en un centro de salud localizado en la isla de Lanzarote.

De acuerdo con la información difundida inicialmente por el programa 'Y Ahora Sonsoles' de la cadena Antena 3, la comunicadora se encontraba en compañía de un grupo de amigos cercanos cuando su estado físico se deterioró repentinamente. Según el reporte, Carbonero "se empezó a encontrar 'muy mal, muy muy mal y los amigos decidieron llevarla a urgencias'".

Carbonero se hizo viral en 2010 por su relación con Iker Casillas | CAPTURA

¿Qué se sabe de la hospitalización de Sara Carbonero?

Aunque la noticia ha generado una rápida propagación en medios internacionales, hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que detalle las causas exactas que derivaron en su hospitalización. Los reportes de la prensa local en España han optado por el hermetismo, citando que se ha solicitado "prudencia, que no se especule, porque es una información muy delicada para Sara y sus familiares".

No obstante, información adicional proporcionada por Telecinco precisa que los problemas de salud comenzaron el pasado viernes 2 de enero. Ese mismo día, tras ser evaluada en el área de urgencias, el equipo médico de guardia determinó que Sara Carbonero debía permanecer ingresada para ser atendida de manera integral y monitorear su evolución bajo observación clínica constante.

Carbonero y Casillas se separaron hace varios años | AP

Traslado de Carbonero está en revisión

La situación ha activado los protocolos familiares. Se ha informado que tanto Iker Casillas, exportero del Real Madrid y exesposo de la periodista, como los hijos que tienen en común, ya han sido notificados sobre el estado de salud de la comunicadora. Debido a la ubicación geográfica donde ocurrió el incidente, la familia y los médicos evalúan los pasos a seguir respecto a su recuperación.

"Son decisiones importantes que se tomarán en las próximas horas, para ver si deciden, de seguir hospitalizada, que permanezca allí o trasladarla", detalló la periodista Beatriz Cortázar respecto a la posibilidad de que Carbonero sea movilizada a una clínica en Madrid para continuar con su tratamiento.

Sara Carbonero es una de las figuras más respetadas del periodismo deportivo en España, consolidando su carrera en medios de alto impacto antes de diversificar su labor como embajadora de UNICEF. Cabe recordar que la comunicadora ha enfrentado desafíos de salud importantes en el pasado, tras ser diagnosticada con cáncer de ovarios en 2019, por lo que se teme que en esta ocasión se haya presentado una complicación relacionada con eso.

Sara Carbonero ya tuvo problemas de salud en el pasado | INSTAGRAM: @saracarbonero

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.