Rubén Rodríguez anuncia con tristeza el fallecimiento de su padre

Bastante complicada la manera de iniciar el año por parte de Rubén Rodríguez, exmiembro de Fox Sports México, quien ha compartido en sus redes sociales el sensible fallecimiento de su padre.

Por medio de una foto y unas palabras, 'La Sombra' despidió a su papá, a quien describió como "el mejor guerrero y la más dulce persona", causando la empatía inmediata por parte de sus seguidores y amigos, quienes no dudaron en comentar la publicación para mostrarle su apoyo en un momento tan complicado.

Rodríguez era miembro de La Última Palabra | Capturade pantalla

"Gracias por tanto"

La publicación compartida por parte de Rubén Rodríguez, contiene un mensaje dirigido a su papá, quien recientemente ha perdido la vida, además de una fotografía en blanco y negro en donde se puede ver a ambos disfrutando de un día juntos.

"Lo mejor de mi vida: tenerte, siempre con nosotros, siempre conmigo. Nos diste todo, no paraste de sonreír, de vivir a tu manera, como siempre te gustó y como siempre lo quisiste. Siempre agradecido y compartido. Siempre pensando en nosotros. Siempre con la mejor sonrisa, con el Corazón en la mano y una sonrisa eterna. Heriberto me diste todo, me forjaste me construiste y me sostienes. En mi te llevo y te llevaré PAPÁ. Gracias por tanto. Te extraño y extrañaré siempre PAPÁ. DEP.", escribió.

Mensaje de 'La Sombra' | Captura de X

Algunos de sus excompañeros en Fox Sports como Alex Blanco o Raoul el 'Pollo' Ortíz ya le han dado algunas palabras de aliento, reiterándole además el cariño que le tienen por la amistad forjada mientras compartieron micrófono en la empresa.

Sin trabajo en televisión

Antes del sensible fallecimiento de su padre, Rubén Rodríguez atravesaba ya un momento de cambio importante en el plano profesional. El periodista deportivo se despidió recientemente de Fox Sports México, cadena en la que trabajó durante 20 años y donde se consolidó como una de sus figuras más reconocidas, especialmente por su participación en el programa La Última Palabra y su labor como reportero de cancha.

La salida de Rubén ‘La Sombra’ Rodríguez no estuvo relacionada con un despido ni con problemas contractuales. De acuerdo con información revelada por el columnista de RÉCORD, El Francotirador, Grupo Lauman, propietario de Fox Sports, sí le ofreció una renovación de contrato; sin embargo, la decisión de cerrar su ciclo en la televisora fue completamente personal, marcando el final de una etapa histórica tanto para el periodista como para la cadena.

Última foto en Fox Sports | IG: @ruubenrod

Por el momento, Rodríguez no tiene vínculo laboral con ninguna televisora, aunque su nombre sigue generando expectativa dentro del medio deportivo. Su trayectoria, credibilidad y cercanía con el futbol mexicano lo mantienen como una figura vigente, mientras se especula sobre su próximo destino profesional o la posibilidad de emprender nuevos proyectos de manera independiente.

