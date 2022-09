Julio González sobre su gol: "Que el jugador más ganador me haya dado una asistencia no tiene precio"

Julio González fue el héroe de Pumas al marcar el gol del empate a dos ante Toluca en el Nemesio Diez. Sin embargo, el arquero está consciente que pudo ser el villano de la película, ya que minutos antes cometió el error que le dio la ventaja a los Diablos. Es por eso que confesó que tuvo tranquilidad tras el momento de su anotación.

“Alivio, fue lo que sentí, porque después del error que había cometido, lo disfrute, me encanta ser portero pero que el jugador más ganador me haya dado una asistencia no tiene precio”, sentenció en entrevista para W Deportes.

Además de Julio González, Carlos Acevedo fue otro arquero que anotó este fin de semana. Por lo que el guardameta auriazul felicitó a su colega, con quien compartió en algún momento en Santos e incluso subió una foto a sus redes sociales.

Después de su gol subió una foto a sus redes sociales en donde se veía a Carlos Acevedo, guardameta que también anotó un gol en esta jornada y le dio un punto a su equipo y que compartiendo vestidor en sus inicios: “Tenemos gran relación yo le escribí para felicitarlo de su gol y después él me dijo que no me podía esperar una jornada para marcar un gol”, comentó.

Finalmente, pese a la mala racha durante gran parte del torneo, Julio confía en que Pumas estará en el repechaje: “Andrés yo y el cuerpo técnico estamos seguros y en estos tres partidos que quedan están en una ventana de posibilidades”, finalizó.

