Regreso a clases en CDMX: SSC desplegará 14 mil policías

Con motivo del regreso a clases en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció un amplio dispositivo de seguridad y vialidad que contempla el despliegue de 14 mil 422 policías en distintos puntos de la capital. El objetivo es proteger a la comunidad escolar y agilizar la movilidad durante el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

El operativo busca agilizar la movilidad y prevenir incidentes durante las horas de entrada y salida de clases./ Pixabay

El operativo arrancará desde las 06:00 horas y se aplicará de manera simultánea en las 16 alcaldías, principalmente en zonas escolares, avenidas principales y paradas de transporte público. La estrategia busca prevenir incidentes y reducir afectaciones por el incremento de tránsito vehicular que se registra durante el regreso a las aulas.

Los elementos desplegados pertenecen a distintos agrupamientos de la SSC, entre ellos policías sectoriales, de Tránsito, de la Dirección General de Seguridad Escolar, así como personal de la Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial, quienes estarán atentos en los accesos y alrededores de los planteles educativos.

Elementos de la SSC serán desplegados en escuelas y vialidades de las 16 alcaldías por el regreso a clases./ SSC

¿En qué consiste el operativo de seguridad por el regreso a clases?

Además del estado de fuerza humano, el operativo contará con mil 024 vehículos oficiales, 55 motocicletas, seis grúas, 15 ambulancias y 12 motoambulancias, con el fin de atender emergencias, apoyar la movilidad y responder de manera inmediata ante cualquier incidente.

La SSC también informó que se realizarán sobrevuelos preventivos con tres helicópteros de la Unidad Cóndores, los cuales reforzarán las labores de vigilancia desde el aire y permitirán una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo o congestionamientos viales.

La vigilancia también se reforzará en estaciones de Metro, Metrobús y Centros de Transferencia Modal./ Pixabay

A estas acciones se suma el monitoreo permanente de los Centros de Comando y Control C2 y C5, que supervisarán en tiempo real los cruces con mayor carga vehicular, zonas escolares conflictivas y principales vialidades para coordinar ajustes viales cuando sea necesario.

Recomendaciones para padres, estudiantes y automovilistas

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a madres, padres de familia, estudiantes y automovilistas para anticipar sus traslados, respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones del personal de Tránsito, con el fin de evitar accidentes y facilitar el flujo vehicular.

Asimismo, se reforzará la vigilancia en estaciones del Metro, Metrobús, CETRAM y otros sistemas de transporte público, puntos donde se concentra una gran afluencia de estudiantes durante las horas de entrada y salida de clases.