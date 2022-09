Pumas: Julio González se unió a Jorge Campos como únicos porteros auriazules en marcar gol

Julio González pasó a la historia, pues está ya en la selecta y muy corta lista de porteros de Pumas que han hecho goles, incluso es el único que lo ha logrado en una jugada. Y es que el portero auriazul fue quien marcó el gol con el que los felinos empataron a dos ante Toluca, y lo hizo justo después de haber cometido un error que causara el segundo gol de los Diablos Rojos.

Pero en la lista de guardametas goleadores de Universidad sólo aparecen dos, ambos acapulqueños y se conocen bien: Jorge Campos y ahora González; el ‘Brody’, quien se caracterizó por jugar como arquero y también como delantero, anotó 33 goles en la liga mexicana, de los cuales 32 los hizo con Pumas y su mayoría como atacante, pues como guardameta anotó algunos penaltis. Incluso hace unos días ambos porteros se habían tomado una foto juntos en la visita de Campos a la cantera auriazul.

Por lo anterior, Julio González, actual portero de Universidad, es el primer cancerbero auriazul en la historia que hace un gol en una jugada y ocurrió al minuto 95 del juego ante los Diablos Rojos, cuando Dani Alves cobró un tiro de esquina y el portero ya estaba en el área dispuesto a rematar y así lo hizo. Después del error que había cometido, el ‘1’ de Pumas se sacó la espina y marcó el empate a dos para su equipo, y significó también el primer gol en su carrera como futbolista profesional.

“No merecíamos perder. Y me había equivocado muy feo y el meter el gol como lo metí salva el partido. Creo que lo merecía, había hecho un buen partido y un error estaba perjudicando a mi equipo, pero lo importante es que sumamos y seguimos en la pelea; le dimos una alegría a la afición, pero no vale si no le ganamos a Cruz Azul”, dijo a TUDN al término del juego ante Toluca.

Este es el primer torneo en el que Julio González es el portero titular de Pumas, ya que a su llegada (Clau. 20) fue suplente de Alfredo Saldívar y posteriormente de Alfredo Talavera.

