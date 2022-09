Dani Alves: "Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos"

El futbol mexicano muchas veces es menospreciado por el propio mexicano y no solo el balompié, sino que también la cultura, al menos así lo ve Dani Alves, quien le pidió a los aztecas creer más en sus capacidades.

"Me gustaría que los mexicanos permitieran que no se volteen entre sí, es la sensación que yo tengo. Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos, que valoren su cultura y su futbol. No lo hagan, dejen que el mundo lo haga, pero ustedes no", sentenció el brasileño en entrevista en Hugo Sánchez presenta.

El futbolista con más títulos en la historia decidió venir a la Liga MX porque siempre se ha sentido atraído por el país y por eso decidió dichar con Pumas, así lo expresó el propio Dani Alves.

"Para mí es una oportunidad de dar continuidad a mi legado en un país como México, un pueblo increíble y que ahora estoy más enamorado que antes. Me encanta la comida

Siempre tuve una debilidad por México. Había mirado mucho su futbol. Tuve oportunidad de enfrentar a clubes mexicanos y también a la Selección Mexicana. Siempre fue un futbol y un lugar que me llamaba la atención por alguna razón. Cuando rescindí mi contrato con el Sao Paulo, recibí muchas ofertas para venir a México, pero soy una persona que siempre quiero ir a lugares donde yo puedo hacer una cosa más que simplemente jugar futbol", finalizó.

