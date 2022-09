Dani Alves: Reveló que tuvo ofertas de Italia pero Pumas le llamó más la atención

Dani Alves se convirtió en uno de los fichajes más importantes en la historia de Pumas debido a la trayectoria y palmarés que tiene. Al ser un agente libre tras su segunda etapa con el Barcelona, el brasileño comenzó a recibir ofertas de distintos países para que pudiera continuar con su carrera.

Durante una entrevista con su compañero, Efraín Velarde, el sudamericano reveló que recibió ofertas de Italia, sin embargo, prefirió vivir su primera experiencia en el futbol mexicano.

"Siempre me tiraba Italia y siempre me tira ese país. Ahora, antes de venir a Pumas, yo estaba para ir a Italia. Es un país en donde se trabaja muy bien en todos los aspectos, eso me mueve. Imagínate a alguien que le gusta el futbol, sea grande o chico, que sea todo bien organizado.

"Es una escuela para poner algo diferente en mi historia. Cuando tú vas a más campeonatos que te enseñan, más creces. Por eso fui un momento a Italia. En la Juventus no cumplieron cosas y ahí ya me enfrío", declaró.

A pesar de tener la posibilidad de competir en el futbol de élite, el brasileño quiso probar suerte en el balompié mexicano, específicamente con Pumas, pues explicó que prefirió fichar con los auriazules debido a que representan más que un club de futbol, en este caso a la UNAM.

"Ahora vino otra vez (la posibilidad de jugar en Liga MX). Ahí fue cuando entendí que la vida no te insiste tanto si no es para que te decidas. Entonces fue cuando planeé las cosas. Yo quería venir a un equipo que no solo sea eso. Hay muchos que hacen dinero con esa plataforma y no están diciendo nada real a las personas.

"Cuando se dio la oportunidad de venir a un club que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar a un equipo de futbol, sino representar algo más", explicó.

Sin embargo, el paso de Dani Alves en la Liga MX no ha sido el esperado, pues desde su llegada, el lateral brasileño no ha logrado conseguir tres puntos e incluso está cerca de quedar eliminado con Pumas ante los malos resultados obtenidos.

