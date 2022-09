Dani Alves sobre la afición de Pumas: "Quiénes en las malas no están contigo, nunca estuvieron"

La llegada de Dani Alves a Pumas levantó la expectativa entre la afición y la prensa, quienes veían al brasileño como la cereza del pastel a un mercado de fichajes bastante bueno por parte del conjunto del Pedregal.

Sin embargo las cosas no han ido muy bien desde la llegada del veterano defensor, ya que los Universitarios no saben lo que es ganar; han conseguido cuatro empates y cinco derrotas.

Pese a la mala racha, Alves agradece el apoyo constante de la afición y reconoce que siempre han estado ahí sin importar nada, entendiendo su molestia para con los jugadores.

"Nosotros no conseguimos los resultados que nosotros aspiramos y ellos siguen ahí, por eso también vale la pena por ellos. No en todos lados tienes una afición que está ahí contigo, yo siempre digo, aquellos que en las malas no están contigo, es porqué nunca estuvieron, porqué es en las malas, en las peores y en las mejores, la afición es así. ¿Puede exigir? Exige, si no están contentos, muestra que no estás contento. ¿Qué creen, nosotros estamos contentos? Nunca he pasado tanto tiempo sin ganar un partido. ¿Cómo voy a estar contento con eso?, comentó Dani para el podcast de Efraín Velarde.

Lo que opina @DaniAlvesD2 de la afición universitaria en la entrevista con @chispavelarde2 pic.twitter.com/wtmbCfZbEd — ¡GoooyaUniversidad! (@GoooyaPumas) September 7, 2022

Pumas se encuentra en el lugar número 17 de la tabla, sólo arriba de Querétaro, a quienes se medirán hoy en busca de pelear por un lugar en el repechaje.

