¿Cuándo es el registro y el examen de admisión UNAM 2026?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el calendario oficial para el ingreso a licenciatura 2026, proceso dirigido a aspirantes que buscan un lugar en alguna de sus facultades, escuelas o programas del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Miles de aspirantes participarán en el concurso de selección para ingresar a la UNAM./ Pixabay

De acuerdo con la información oficial, “La convocatoria de ingreso a licenciatura UNAM 2026 se publicará el lunes 12 de enero de 2026”, fecha en la que se detallarán los requisitos, modalidades de estudio, carreras disponibles y el procedimiento completo del concurso de selección.

El registro de aspirantes se realizará del 23 de enero al 3 de febrero de 2026. Durante este periodo, las y los interesados deberán capturar sus datos personales, elegir la licenciatura de su preferencia y generar la ficha para el pago del derecho a examen.

El examen de admisión UNAM 2026 se aplicará entre mayo y junio, de acuerdo con el calendario oficial./ Pixabay

¿Cuándo será el examen de admisión UNAM 2026?

La UNAM informó que el examen de admisión se aplicará del 23 de mayo al 10 de junio de 2026. Cada aspirante recibirá una boleta credencial con la fecha, hora y sede asignadas, documento indispensable para poder presentar la prueba.

El resultado del examen, junto con la alta demanda de cada carrera, será el principal criterio para la asignación de lugares. La UNAM ofrece más de 130 licenciaturas, por lo que el proceso de selección es altamente competitivo.

Los resultados oficiales del concurso de selección se publicarán el 17 de julio de 2026, fecha en la que las y los aspirantes podrán consultar si fueron aceptados y conocer los pasos a seguir para completar su inscripción.

El registro para el ingreso a licenciatura UNAM 2026 se realizará del 23 de enero al 3 de febrero./ Pixabay

¿Qué sigue después de los resultados?

Para quienes obtengan un lugar, el periodo de inscripción se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto de 2026, mientras que el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 está programado para el lunes 10 de agosto.

La UNAM también recordó que existen otras vías de ingreso, como el Pase Reglamentado, aplicable a egresados de ciertos planteles del sistema universitario que cumplen con los requisitos académicos establecidos.

Finalmente, la máxima casa de estudios recomienda a los aspirantes revisar cuidadosamente cada etapa del proceso, respetar las fechas oficiales y prepararse con anticipación para el examen, ya que cualquier error en el registro puede dejar fuera del concurso de selección.