Chivas: Canelo Angulo aspira a un campeonato con el Rebaño tras recuperarse de su lesión

Canelo Angulo volvió a disputar un partido luego de sufrir una lesión en el Repechaje del torneo anterior. Por ello, el jugador de Chivas aseguró que tiene en mente recuperar la titularidad con sus actuaciones al entrar de cambio, así como el ganar un título con el Rebaño.

"Aspiro a recuperarme al 100 por ciento, ganarme un lugar entrando de cambio, volver a la titularidad, estar al 100 por ciento y ¿por qué no?, aspirar a un campeonato", indicó a través de las redes sociales del equipo.

De igual manera, Canelo Angulo aseguró que ya está al mismo ritmo que sus compañeros, además comentó que ve a todo el plantel del Rebaño Sagrado muy comprometido, lo cual será clave para el cierre del torneo.

"Ahorita me siento mucho mejor, conforme han pasado los días, las semanas, me he sentido más a ritmo, ahorita te puedo decir que si entro al juego no desentono porque me siento mucho mejor, y veo al equipo muy metido. Yo veo a todos jugando muy bien, tanto a los que juegan como a los que están en la banca los veo de la mejor manera y eso será importante para el cierre del torneo", sentenció.

