Brian Rodríguez sobre América: "Me gusta venir a un club tan grande"

Brian Rodríguez, delantero de las Águilas del América, señaló que hizo bien en aceptar la oferta de venir a un club "tan grande" como el cuadro azulcrema y no quedarse en la tranquilidad de la MLS.

El delantero uruguayo señaló en entrevista con TUDN que le encanta sentir la presión de tener que jugar a un alto nivel con el equipo americanista y con ello poder ganarse un lugar dentro del cuadro azulcrema.

Sobre el hecho de jugar con presión en el América, Brian contestó que "Me gusta muchísimo, fue una de las cosas para venir a un club tan grande, si no me quedaba tranquilo en Estados Unidos”.

El uruguayo sabe que el fin de semana se asoma un duelo totalmente imperdible contra las Chivas y pese a que nunca ha disputado un Clásico Nacional en México, entiende que al ser un clásico no se puede perder.

"Como te digo, es un Clásico, nunca lo he jugado obviamente, como ya sabes no sé mucho, pero bueno, los Clásicos no se pierden, está claro", sentenció un Brian Rodríguez que no se desespera por la titularidad y que añadió que "cuanto me llegue la oportunidad, no voy a soltarla".

