‘Ser seleccionado es un orgullo’: Alexis ‘Chino’ Silva previo a la World Kings Cup Nations 2026

Representar a México siempre es un sueño. Para Alexis ‘Chino’ Silva, jugador de Raniza FC, la convocatoria a la Selección Mexicana que disputará la World Kings Cup Nations 2026 en Brasil significa el cumplir la meta que se propuso desde su llegada a la Kings League.

“Ser seleccionado en cualquier categoría, fut siete, cinco, once, es un orgullo. Es un orgullo poder ir a representar tu país y en un torneo tan importante como es la Kings, pues es todavía más”, reconoce el 'Chino', quien este sábado vivirá su debut en el mundial de la Kings, cuando el tricolor enfrente a Arabia Saudita, en duelo del Grupo E.

IG:@alexis_silva92

El camino no fue sencillo. Luego de una gran copa donde anotó 11 goles y puso 10 asistencias, Silva entró a una prelista, y luego de tres semana de entrenamientos llegó el momento decisivo en el que fueron anunciados uno a uno los seleccionados. “La verdad es que sí me emocioné mucho, estaba muy feliz, era algo que la verdad yo anhelaba. Vi el mundial pasado, pero todavía yo no participaba en la Kings League. Era una de mis metas que me propuse cuando llegué a la liga, ”, recuerda.

La edición 2026 es el claro reflejo del crecimiento que ha tenido la Kings League mundialmente “Creo que nos va a tocar uno de los mundiales más competitivos. Ahora son veinte selecciones, el nivel va a estar altísimo, y el equipo que se corone va a quedar muy marcado y ojalá que ese sea México”, apunta.

IG:@alexis_silva92

Evolución, versatilidad y liderazgo silencioso

Aunque en el último split bajó su cuota goleadora, Silva elevó su número de asistencias, reflejo de una evolución clara en su juego. Hoy es un futbolista más completo, capaz de influir en distintas zonas del campo, una cualidad que terminó por convencer al entrenador Pol Font para seleccionarlo

“Eso fue lo que le llamó la atención a nuestro entrenador, que jugaba casi de todo. Soy plurifuncional: me utilizaron atrás, adelante, en el cuatro dos, en el mano a mano defendía y ofendía, y es que eso se lo debo a un entrenador que me decía que el jugador rentable es el que juega a más de dos posiciones”, explica.

Esa versatilidad le ha permitido convertirse en una pieza confiable dentro de Raniza y ahora en la Selección, donde compartirá vestidor con nombres como Obed Vargas, Genaro Castillo, Eddie Sánchez y Diego Martínez, futbolistas con los que reconoce una química inmediata.

“Son gente de de fútbol y gente que conozco desde hace años. En estos entrenamientos que hemos tenido, la verdad es que nos llevamos súper bien. Creo que tenemos mucha química y que todos tenemos cualidades diferentes, las cuales van a ser perfectas para hacer un buen papel en el mundial”, señala.

Confianza plena en Obed y en el grupo

Sobre los cuestionamientos alrededor de Obed Vargas por su reciente lesión y falta de ritmo, Silva es contundente.

“No se puede olvidar lo que Obed ha sido para la Kings y para la Selección. Siempre fue referente. Hoy lo veo muy bien y estoy seguro de que en el Mundial verán a un Obed distinto”, asegura.

@_KingsWorld

Ilusión intacta y hambre de gloria

Brasil, estadio lleno, selecciones como Indonesia y Arabia Saudita (ya conocida por México) y la posibilidad de enfrentar a potencias como el anfitrión. El escenario es inmejorable para un futbolista que, tras dejar el profesionalismo, volvió a sentir el llamado de la alta competencia.

“Hace años uno piensa que ya se terminó, pero volver a sentir esa presión, esas ganas de anotar, de competir contra selecciones… es un sueño. Me ilusiona muchísimo y voy con la idea de aportar goles y pelear por la copa”, finalizó.