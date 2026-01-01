‘Eres un imbécil’: Jair Pereira y Ángel García Toraño protagonizan caliente discusión al aire

Las Chivas Rayadas del Guadalajara siguen en el centro del debate mediático, no solo por su casi década sin título de Liga MX, sino por la intensidad con la que se discute su legado. En los últimos meses, el conjunto rojiblanco ha sido blanco de duras críticas por parte de analistas y exjugadores, caso de ellos la discusión entre Jair Pereira y Ángel García Toraño.

Uno de los comentarios que más ruido generó fue el del periodista Ángel García Toraño, quien se burló abiertamente del Guadalajara y de su prolongada sequía de campeonatos. Sus palabras no pasaron desapercibidas y detonaron una respuesta frontal por parte de Jair Pereira, exdefensor y campeón con Chivas en el Clausura 2017, quien salió en defensa de la institución.

Pereira responde sin filtros

Durante un intercambio al aire, Jair Pereira no se guardó nada y respondió con dureza a los señalamientos de García Toraño. “Con todo respeto, eres un imbécil. No, eso sí te lo voy a decir”, lanzó el exfutbolista, dejando claro su enojo ante lo que consideró una falta de respeto hacia el club y su historia.

La reacción sorprendió por el tono directo y poco habitual en un espacio de análisis, pero reflejó el hartazgo de algunos exjugadores ante lo que consideran críticas desmedidas hacia Chivas. Para Pereira, las burlas no aportan al debate futbolístico y minimizan los esfuerzos recientes del equipo.

¿Crítica o provocación mediática?

García Toraño no tardó en responder y trató de bajar la tensión con una comparación irónica: “¿Qué traes? Como la de Peláez y Faitelson”, dijo, aludiendo a otros enfrentamientos verbales conocidos en el medio. Con ello, el periodista intentó encuadrar el cruce como parte del espectáculo mediático más que como un conflicto personal.

Finalmente, la discusión no escaló, ya que el resto de los analistas recondujo la conversación hacia el balance deportivo del último semestre de Chivas bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, dejando el intercambio como un episodio más dentro del debate constante que rodea al club.

En lo deportivo, Guadalajara cerró la fase regular como uno de los equipos más sólidos del torneo, asegurando su pase directo a la liguilla y siendo reconocido como el conjunto que mejor terminó el campeonato. Este rendimiento contrastó con la narrativa negativa que suele acompañar al Rebaño Sagrado.

Sin embargo, en la llamada fiesta grande, Chivas volvió a quedarse corto. La eliminación ante Cruz Azul marcó un nuevo golpe, especialmente por el penal fallado por Javier “Chicharito” Hernández en el Estadio Olímpico Universitario, una acción que terminó por sellar su salida.

Así, entre avances deportivos, frustraciones en liguilla y debates encendidos en los medios, Chivas sigue siendo un tema que divide opiniones. La discusión entre Pereira y García Toraño es solo un reflejo de la presión constante que rodea a uno de los clubes más populares y exigidos del futbol mexicano.

