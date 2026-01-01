¿Y Bayern Munich? Luis Díaz debuta como artista con canción 'La promesa'

El panorama futbolístico internacional suele estar acostumbrado a ver a Luis Díaz desbordando por las bandas y definiendo frente al arco con la frialdad de los grandes delanteros. Sin embargo, en esta ocasión, la figura del Bayern Munich y referente de la Selección de Colombia ha decidido mostrar una faceta distinta, alejada del césped y los estadios multitudinarios.

En medio del final del 2025, el futbolista captó la atención de sus seguidores no por una jugada individual o un trofeo adicional en sus vitrinas, sino por el lanzamiento de 'La promesa', una pieza musical que funciona como un ejercicio de gratitud por el presente que atraviesa tanto en su vida profesional como en su entorno personal.

Luis Díaz sorprendió con nueva faceta | MEXSPORT

¿Por qué Luis Díaz apostó por este proyecto?

Este movimiento artístico no es un hecho aislado, sino que llega en un punto culminante de su carrera. Tras un 2025 de alta intensidad competitiva, el atacante utilizó sus plataformas digitales para compartir el trasfondo de este proyecto. En una publicación que rápidamente alcanzó una gran repercusión entre sus fanáticos, Díaz expresó lo que significa este cierre de ciclo para él.

"Hoy cierro este 2025 agradeciendo. A Dios, por guiar cada paso, por darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba y por no soltarme jamás, incluso cuando todo parecía imposible. A mi familia, gracias de corazón. Por estar siempre, en los sacrificios, en los momentos difíciles y en cada sueño que parecía lejano", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

"Esta canción nace desde lo más profundo del corazón, desde el agradecimiento más sincero. Es el resultado de un camino largo, de fe, de trabajo y de amor. Un camino donde Dios ha obrado y donde mi familia ha luchado conmigo y por mí. Todo lo que soy, y todo lo que hoy tengo, es gracias a eso", añadió en su mensaje el atacante colombiano.

Luis Díaz en amistoso contra la Selección Mexicana | IMAGO 7

Así es la nueva canción de Luis Díaz

La propuesta musical de Luis Díaz no se aleja de su identidad cultural. El tema tiene como base rítmica la champeta, un género que es columna vertebral de la identidad sonora del Caribe colombiano y que ha acompañado al futbolista desde su infancia en el departamento de La Guajira.

Para este debut oficial en la industria, el ariete no estuvo solo, pues contó con la colaboración de los cantantes colombianos Juanda Iriarte y Nelsen, quienes aportaron la estructura profesional a una inquietud artística que ya había dado señales en el pasado. Es importante recordar que en 2024 el jugador ya había tenido un acercamiento con los estudios de grabación al participar en algunos versos de 'El ritmo que nos une', la canción de Ryan Castro.

El lanzamiento de 'La promesa' viene acompañado de un componente visual que refuerza el mensaje de perseverancia que el futbolista desea transmitir. El videoclip fue rodado íntegramente en Barrancas, el pueblo natal del jugador, permitiendo que la narrativa visual regrese al punto de origen de su historia.

Luis Díaz en la Copa América 2024 | MEXSPORT

En las secuencias se observa un recorrido cronológico que apela a la memoria de quienes han seguido su evolución. El video integra imágenes del futbolista vistiendo las camisetas de los clubes que han marcado su ascenso: el Barranquilla, equipo de la Segunda División donde dio sus primeros pasos; el Junior de Barranquilla; el Oporto de Portugal; el Liverpool de Inglaterra, donde consolidó su estatus con la obtención de cinco títulos, y finalmente el Bayern Munich, su casa actual.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.