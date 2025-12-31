Kings World Cup Nations 2026: Grupo de México, calendario completo y lista de convocados

El 2026 arranca con la Kings World Cup Nations, que se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, donde la Selección Mexicana, dirigida por Pol Font y Fernando Espinosa, buscará superar lo realizado en la edición pasada, en la que alcanzó las semifinales.

El camino del combinado tricolor arranca este sábado y, de la mano de jugadores como Obed Vargas, Alexis Silva y Genaro Castillo, México se declara listo para hacer historia en el torneo.

Calendario de México en la Kings World Cup Nations

México vs Arabia Saudita

Sábado 3 de enero

12:00 pm

México vs India

Miércoles 7 de enero

15:00 pm

México vs Indonesia

Sábado 10 o domingo 11 de enero

Horario y día por confirmar

La Kings World Cup Nations es uno de los primeros torneos del año | X: @_KingsWorld

Rivales de México en la KWCN

México compartirá el Grupo E junto a las selecciones de Arabia Saudita, India e Indonesia. De estos rivales, únicamente el combinado saudí ya participó junto al Tricolor en la primera edición de la KWCN, celebrada en Italia, además de contar con una liga propia: la Kings League MENA, creada este mismo año.

Sin embargo, tanto Indonesia como India, pese a llegar en el papel como selecciones “pequeñas”, representan rivales de cuidado. El conjunto indonesio está conformado por jugadores de la selección nacional de fútbol sala, futbolistas profesionales y figuras de la Pendekar League (su propia Kings League); mientras que el equipo indio está integrado por jugadores profesionales de la Superliga de India.

¿Qué jugadores conforman la Selección Mexicana?

Porteros: Antonio Monterde (Persas FC) y Moisés Dabaah (Peluche Caligari)

Defensas: Tona Mejía (Chamos FC), Eddie Sánchez (Peluche Caligari), Cani Rodríguez (Juaniquiladores) y Camello Valdez (Peluche Caligari)

Mediocampistas: José Askenasi (Cuervos FC), Matín Lara (Peluche Caligari), Daviz Junco (Juaniquiladores) y Obed Martínez (Persas FC)

Delanteros: Alexis Silva (Raniza FC), Diego Martínez (Juaniquiladores) y Genaro Castillo (Chamos FC)

La KWNC promete muchas emociones | @_KingsWorld

Formato del torneo

El torneo inicia con una fase de grupos compuesta por cinco sectores de cuatro equipos. Solo los líderes de cada grupo avanzan directamente a los cuartos de final. Los cinco segundos lugares y el mejor tercer lugar disputarán el Last Chance, un repechaje para obtener el último boleto disponible.

El resto de las selecciones quedará eliminado. A partir de ahí se jugará la fase decisiva: cuartos de final, semifinales y final, esta última programada para el 17 de enero de 2026 en el Allianz Parque de São Paulo, un escenario emblemático del fútbol brasileño que albergará el duelo por la corona mundial.

Grupos de la Kings World Cup Nations

Grupo A: Marruecos, Colombia, Chile y Países Bajos

Grupo B: Alemania, Argentina, Estados Unidos y Japón

Grupo C: Italia, Francia, Polonia y Bélgica

Grupo D: Brasil, España, Catar y Perú

Grupo E: México, Arabia Saudita, India e Indonesia